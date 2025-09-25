La presentadora ha sido captada por las cámaras en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas

'El programa de Ana Rosa' accede al informe toxicológico de Paloma Lago tras la presunta agresión sexual: no se hallaron sustancias tóxicas

Paloma Lago ha sido captada por las cámaras cuando caminaba por el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Es la primera vez que aparece públicamente la televisiva, en mitad de la investigación tras su denuncia por agresión sexual al ya exconsellero de la Xunta de Galicia Alfonso Villares.

Ante las preguntas de la prensa sobre la investigación que continúa abierta a día de hoy, Paloma Lago hace caso omiso y busca rápidamente un coche en el que montarse. Como podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia, la presentadora habla con algún conductor entre la multitud y las cámaras.

Se siente observada en todo momento, tanto es así que esquiva la mirada con el foco. Su espera es incómoda. Sonríe, aunque sin trasladar ni una palabra a los periodistas que la rodean. Por el momento, no se ha pronunciado sobre la denuncia por agresión sexual al ya exconsellero de la Xunta de Galicia Alfonso Villares.

Paloma Lago se ha refugiado en su casa de Galicia junto a su hijo

En redes sociales, sus publicaciones suelen ser bastante personales y alejadas del escándalo mediático en el que se encuentra. Según hemos podido saber en 'El tiempo justo', Paloma Lago ha decidido refugiarse en los últimos meses en la casa que tiene en Galicia junto a su hijo y personas de máxima confianza.

Recordemos que el caso que continúa investigándose se remonta al pasado mes de diciembre de 2024. Los hechos ocurrieron entre los días 26 y 27 de diciembre. Según los datos a los que hemos tenido acceso, Paloma Lago se habría despertado desorientada y sin recordar nada hasta que los servicios de emergencias acuden al domicilio.

En un primer momento se valoró la posibilidad de que la presentadora haya sido agredida bajo sumisión química, aunque el pasado mes de junio un informe toxicológico descarta esta opción. Días después de ese amanecer, Paloma Lago decidió interponer una denuncia contra Alfonso Villares por presunta agresión sexual. El caso le costó la dimisión al exconsellero de la Xunta de Galicia, que defiende su inocencia.