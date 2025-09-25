Logo de telecincotelecinco
Mar Flores confiesa por primera vez que le molestó el posado de Terelu junto a su ex y su hijo: "Cada uno hace lo que cree que debe hacer"

Mar Flores ha roto por fin su silencio sobre el posado de la discordia de Terelu Campos junto a Alejandra Rubio, Carlo Costanzia padre y Carlo Costanzia hijo por el 60 cumpleaños de la televisiva. La modelo ya no se anda con titubeos y ha pasado de ser discreta al cien por cien a decir lo que piensa sobre el tema.

"¿Que si me ha molestado?, pues sí pero qué vamos a hacer, cada uno hace lo que cree que debe de hacer", confirma a nuestro compañero Iván García en 'El tiempo justo'.

