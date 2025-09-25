Mar Flores confiesa por primera vez que le molestó el posado de Terelu junto a su ex y su hijo: "Cada uno hace lo que cree que debe hacer"
Tras muchas vueltas, la modelo ha hablado sin tapujos sobre el posado familiar por el cumpleaños de Terelu
Alejandra Rubio confirma que Carlo Costanzia no asistió a la presentación del libro de Mar Flores para no posicionarse: "Carlo no se quiere meter"
Mar Flores ha roto por fin su silencio sobre el posado de la discordia de Terelu Campos junto a Alejandra Rubio, Carlo Costanzia padre y Carlo Costanzia hijo por el 60 cumpleaños de la televisiva. La modelo ya no se anda con titubeos y ha pasado de ser discreta al cien por cien a decir lo que piensa sobre el tema.
"¿Que si me ha molestado?, pues sí pero qué vamos a hacer, cada uno hace lo que cree que debe de hacer", confirma a nuestro compañero Iván García en 'El tiempo justo'.