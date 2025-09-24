Ricardo ‘Rico’ Suárez desvela los secretos de 17 años junto a Julio Iglesias: “Si miras a una corista, te vas de la banda”

Julio Iglesias se retira de los escenarios: "Sus problemas de movilidad van en aumento"

El músico conocido como ‘Rico’ repasó en ‘El tiempo justo’ su experiencia al lado de Julio Iglesias, justo cuando el cantante celebra sus 82 años. La entrevista dejó al público estupefacto al igual que tras las revelaciones de su exmánager.

Después de la sorprendente entrevista con el exmánager de Julio Iglesias, ‘El tiempo justo’ dio un paso más y charló con Ricardo “Rico” Suárez, bajista del artista durante 17 años.

El músico abrió el baúl de los recuerdos y dejó momentos tan divertidos como inesperados, confirmando algunas de las anécdotas más comentadas de la vida del cantante.

“Cuando entré en su banda me advirtieron: toca la música como es y olvídate de las chicas. Ni las mires, porque eso te puede costar el trabajo”, reveló Rico. Y es que Julio, según contó, jugaba a ponerlo a prueba: “Si lo sorprendía mirando a una corista, me decía que me echaba allí mismo. Así que yo miraba al cielo o al suelo, pero nunca a la muchacha”.

17 años de conciertos y amistad

Rico recordó cómo aterrizó de urgencia en España desde Miami para sustituir a un bajista y acabó aprendiendo “las 500.000 canciones” de Julio en apenas tres días. Lo que en principio era un reto puntual se convirtió en casi dos décadas de giras.

“Fueron los mejores años de mi vida. Julio es detallista, perfeccionista, podía estar ensayando hasta que abrían las puertas al público. Con él cada concierto era una experiencia distinta”, aseguró. La relación personal también se consolidó gracias a su pasión compartida por el Real Madrid: “Si estaba contento conmigo me decía campeón, y si estaba molesto, maricón. Así era nuestro juego”.

Supersticiones, manías y la familia

El bajista también desveló algunas de las manías más curiosas del cantante: solo bebe la misma marca de agua y nunca se toma fotos con sus músicos, porque considera que es un mal presagio. “Si hay una foto contigo, es que te vas a ir pronto de la banda”, contó.

Además, destacó una anécdota que provocó la carcajada de todos en el plató de ‘El tiempo justo’: “Tiene el récord de multas por pasar a chicas sin visado a Estados Unidos”.

Sobre su vida personal, Rico destacó que la llegada de Miranda, madre de los hijos pequeños de Julio, le aportó paz y serenidad: “Siempre estaba con él, pendiente en los conciertos, acompañándolo”. También habló de la relación con sus hijos mayores, marcada (en el caso de Enrique Iglesias) por una constante competencia: “Si Enrique se compraba un avión, Julio iba detrás y se compraba otro”.