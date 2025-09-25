El exportero del Real Madrid ha anunciado la noticia ilusionado y será la tercera vez que se casa

La despedida de Mayte García, exmujer de Cañizares, a su hijo antes de fallecer: “Le di las gracias por haberme elegido como madre”

El exfutbolista Santiago Cañizares ha desvelado que se casará con su novia, con la que tiene una relación de cuatro meses, y que se convertirá en su tercera mujer. Así lo confirmó Cañizares al periodista Juanma Castaño en la Cope.

Están convencidos de que quieren celebrar una boda “en mes y medio” junto a sus familiares y amigos cercanos. “Nos ha pegado un poco fuerte, no hemos querido que se nos haga tarde y nos casamos ya”, explicó el exfutbolista al locutor de radio.

El antiguo portero del Real Madrid compartió la noticia muy ilusionado con la decisión y desvelando algunos detalles sobre la boda. Por ejemplo, la fecha y el lugar, que será el próximo 14 de noviembre en Valencia. Cañizares también habló de su pareja actual, Noemí, “una extraordinaria mujer, catalana, de Calella de Palafrugell”, dijo el exguardameta.

La vida de Santiago Cañizares

Santiago Cañizares se casó por primera vez en 1992 con Marina Conchello, con quien tuvo tres hijos: Carola, Lucas y Olivia. La pareja acabó finalmente separándose y fue en un tiempo después, en 2008, cuando el exfutbolista volvió a casarse con Mayte García, quien ha pasado recientemente por el programa ‘Madres desde el corazón’, en Mediaset Infinity.

Juntos formaron una familia con tres hijas y un hijo, Sofía, Martina, India y Santi. Por desgracia, Santi murió con cinco años. Un duelo del que ambos padres han hablado en más de una ocasión.

En abril, Cañizares tuvo que hacer frente a una dolorosa ruptura con una pareja a la que consideraba su mujer, aunque no estaban casados. El propio Cañizares hizo pública la separación con su última pareja y poco después reconoció no estar pasando por su mejor momento.

“He terminado mi relación con mi mujer. Estoy viviendo un momento muy duro. Las cosas del amor son muy difíciles. No sé ni qué voy a hacer hoy mismo porque esto te deja muy tocado”, admitió.