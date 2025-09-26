Lidia González 26 SEP 2025 - 11:40h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se ha mostrado “baja de ánimos” en sus últimas apariciones tras acabar su relación

Las palabras de Naomi Asensi tras anunciar su ruptura con Javi

Naomi Asensi atraviesa un complicado momento personal tras su ruptura con Javi, con quien parecía tener una relación muy consolidada. Algunos colaboradores del programa han tenido la ocasión de coincidir con la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ y han podido comprobar de primera mano cómo se encuentra la valenciana. En el programa de ‘En todas las salsas’, disponible en Mediaset Infinity, cuentan todos los detalles. ¡No te lo pierdas!

Naomi estaba muy emocionada, después de todo lo que pasó por su experiencia en ‘LIDLT’ y su ruptura con Adrián Blanch, por haber consolidado una relación con su novio Javi, con quien tenía planes de comenzar a vivir juntos. La creadora de contenido ya confesaba que no estaba viviendo su mejor momento para el programa y los colaboradores lo confirman. “Me da pena, creo que sigue recuperándose de una ruptura complicada”, asegura Pedro Jota.

“Este chico la ha tocado muchísimo, creía que había encontrado el amor por fin”, explica John Kha en el videopodcast. El colaborador, que ha coincido con ella en una discoteca, ha sido muy tajante: “La vi bajita, no con esa explosión que suele tener”. Fati Vázquez, por su parte, también ha tenido la ocasión de ver a la influencer en persona después de esta ruptura y asegura que ha estado “más apagada”.

Además de hablar de la situación personal que está viviendo Naomi Asensi, los colaboradores de ‘En todas las salsas’ no han perdido la oportunidad de comentar el posicionamiento de la influencer en la polémica de Lucía Sánchez con Rosario Matew y Alba Rodríguez. “Lo ha dejado entrever”, asegura Pedro Jota en el videopodcast.

