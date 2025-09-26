El torero llevaba días ingresado en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla debido a una neumonía derivada del Covid

Curro Romero sube a planta tras estar en la UCI debido a una neumonía

Curro Romero ha recibido este viernes 26 de septiembre el alta hospitalaria tras permanecer ingresado en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla desde hace varios días debido a una neumonía derivada del Covid.

El ingreso, que se produjo el pasado lunes, se debió a la aparición de síntomas graves, incluyendo fiebre alta, tos persistente y dificultad respiratoria, que preocupaban tanto a los médicos como a su familia.

A sus 91 años, el mítico torero tuvo que ser inicialmente ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), un paso que reflejaba la seriedad del cuadro clínico. La intervención médica incluyó tratamiento antibiótico y soporte respiratorio, además de una constante monitorización de sus constantes vitales.

Tras varios días de evolución favorable, fue trasladado a planta y ahora, finalmente ha sido dado de alta, aunque con indicaciones de continuar con seguimiento médico domiciliario y cuidados especiales dada su edad avanzada.

En las primeras imágenes que se han publicado tras su salida del hospital, el 'Faraón de Camas' aparece en silla de ruedas acompañado de su esposa, Carmen Tello, y siendo trasladado hasta el vehículo por una enfermera del centro médico. Curro todavía portaba el algodón y esparadrapo en su mano derecha a causa de la vía.

Las palabras de Carmen Tello

Ha sido Tello quien ha atendido a los medios allí presentes, asegurando que el diestro se encuentra "muy bien, está contento y deseando llegar a casa", aunque también ha aseverado que "tiene que seguir el tratamiento en casa, pero todo muy bien".

Carmen ha revelado que la recuperación que ha tenido ha sido muy rápida porque "nada más llegar aquí dieron con la neumonía que tenía y se lo atajaron bien". Sin embargo, ha recalcado que lo más importante es que su marido "quiere vivir, le gusta la vida y las personas que quieren vivir luchan mucho".

Otros problemas clínicos

Este episodio se suma a otros problemas de salud que Curro Romero ha enfrentado en los últimos años, propios de su avanzada edad.

En 2024 sufrió una fractura de fémur, que requirió intervención y rehabilitación, y el pasado mes de mayo ya ingresó en el hospital por una infección urinaria que le obligó a mantener reposo y tratamiento antibiótico. Días después, volvió a ser hospitalizado por una neumonía.