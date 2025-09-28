Bosco Martínez-Bordiú, exconcursante de ‘Supervivientes All Stars’, ha estado viajando por Cuba con Abraham García

Adara Molinero comparte una foto inédita junto a Bosco Martínez-Bordiú y su hijo Martín

Para Bosco Martínez Bordiú, ganador de ‘Supervivientes 2023’, su paso por ‘Supervivientes All Stars’, supuso un antes y un después en su vida. En el programa coincidió con Abraham García, con quien forjó una bonita amistad dentro y fuera del reality. Tras su expulsión del programa y vuelta a la realidad, los amigos se embarcaron en aventura de varios meses en Cuba, de la que hicieron partícipes a sus seguidores en redes sociales.

El influencer también conoció a Adara Molinero mientras ambos participaban en ‘Supervivientes 2023’, aunque terminaron el programa con beso, lo suyo finalmente no cuajó. Pero actualmente tienen muy buen rollo y se llevan bien.

Desde que el empresario volviera de Honduras, no ha dejado de disfrutar de la vida con amigos y familiares. Momentos en los que ha tenido calma, adrenalina, gastronomía y vivencias para ser recordadas una y mil veces. Un personaje disfrutón que no viaja sin su capa, uno de los complementos que más le gustan.

Estancia en Cuba

El influencer, junto a su amigo Abraham García, recorrió el país durante un par de meses, pero no todo fueron vivencias maravillosas , tuvieron que hacer frente a un percance inesperado por las lluvias torrenciales. Ambos mostraron en redes sociales las calles anegadas por el agua.

A pesar de todo, el ganador de ‘Supervivientes’ tiene muy claro que siempre llevara a Cuba en el alma. “¡Qué viva Cuba!”, termina casi todas las publicaciones sobre el país que le ha acogido.

Su amistad con Adara Molinero

Bosco Martínez Bordiú y Adara Molinero se conocieron en ‘Supervivientes 2023’, programa que vio nacer entre ellos una bonita amistad que terminó en romance. Breve pero intenso, así la relación que la propia La hija de Elena Rodríguez se encargaba de anunciar que había terminado a través de X, tan solo tres meses después de terminar el programa.

El sobrino de Pocholo aseguraba en ‘Supervivientes All Stars' que el motivo de su ruptura fue principalmente la diferencia generacional y de etapa vital: “Nacer tarde” cree que fue su mayor error, ya que si hubieran compartido edad estarían aún juntos. Tras una serie de rifirrafes televisivos y reconciliarse en Honduras, mantienen una relación amistosa en las redes sociales a vista de todos.

Viajes llenos de adrenalina

Desde antes de nacer la adrenalina ya corría por las venas de Bosco Martínez Bordiú. Amante de las emociones fuertes no ha dejado de vivirlas desde que volvió de Honduras. Esquí junto a su tío, helicópteros, motos por el desierto, motos nieve… no se ha dejado ninguna experiencia por vivir.

También ha tenido tiempo para la gastronomía, la paz y pasar tiempo con amigos. Incondicional de las capas, tienen claro que hay una casi para todas las ocasiones.

Si el ganador de ‘Supervivientes’, quisiera cambiarse el apellido, podría hacerlo por viajero. Marruecos, Cuba, Suiza, Italia… han sido solo algunos de los destinos por los que se ha dejado ver tras terminar ‘Supervivientes All Stars”.