Fiesta 28 SEP 2025 - 20:05h.

La vida actual de Carmen Janeiro tras separarse de su pareja: ¿Es cierto que se dedica a cuidar de su madre, Carmen Bazán?

Localizamos a Carmen Bazán, quien lleva años alejada de los medios de comunicación

La pregunta sobre Jesulín de Ubrique que descoloca al concursante: "No tengo conocimiento sobre esto"

Compartir







Hace casi dos décadas, Carmen Janeiro decidió retirarse de la vida pública y vivir algo más tranquila y alejada de los medios de comunicación. Así, la hermana de Jesulín de Ubrique se centraba en su vida personal y familiar para vivir su historia de amor junto al empresario Luis Masaveu, con quien ha mantenido una relación hasta el pasado año. Pero, ¿qué ha sido de Carmen Janeiro? ¿A qué se dedica en la actualidad? ¿Se ha vuelto a enamorar? Todos los detalles, en 'Fiesta'.

Cuentan que, tras su ruptura sentimental, Carme Janeiro estuvo un tiempo viviendo en Marbella hasta que decidió volver a Ubrique, su lugar de origen y donde vive su madre, Carmen Bazán. Lo que motivó este traslado sería, en parte, cuidar de su madre. Pero ¿es esto cierto? Diego Reinares tiene información al respecto. El periodista y colaborador de 'Fiesta' aclara que Carmen Janeiro nunca ha dejado de vivir en Ubrique y que es falso todo lo que se ha publicado sobre ella respecto a esto.

La verdad sobre la vida actual de Carmen Janeiro

Y es que ha llegado a decir que la hermana de Jesulín ha vivido en Portugal y que tiene una casa en Marbella, pero nada de eso sería verdad: ni tiene casa en Marbella ni ha vivido en el extranjero. Eso sí, según el periodista, Carmen ha viajado mucho por motivos laborales, pero su residencia siempre ha estado en Ubrique. Aquí la vemos hacer vida junto a sus hermanos. De hecho, suele acudir a ver torear a su hermano Víctor Janeiro.

Cuando acude a estas corridas de toros, Carmen Janeiro, fiel a mantener su discreción, no se sienta junto a su familia y hace unos días se la vio sentada junto a un hombre con camisa amarilla. Esto hizo saltar los rumores sobre una posible relación entre ellos, ahora que se ha sabido que está soltera (aunque la relación con el empresario se llevara a cabo hace un año), pero se han negado tales rumores alegando que ese hombre de camisa amarilla es solamente un amigo de la familia.

Y ahora que se ha sabido que Carmen Janeiro está soltera ¿se plantea volver a los medios de comunicación? ¿Echa de menos la televisión, donde la vimos hace años de colaboradora e incluso de reportera? Según Diego Reinares, no: "Por convicción propia, tuvo mucha exposición durante mucho tiempo, pero ahora vive muy feliz". Para dar respuesta a la pregunta de si es cierto que vive en Ubrique para cuidar de su madre, también tenemos respuesta.

La reaparición de Carmen Bazán

Un equipo de 'Fiesta' viaja hasta Ubrique para comprobar si es cierto que Carmen Janeiro y Carmen Bazán viven juntas allí y logramos dar con la madre de Jesulín de Ubrique: "Estoy estupendamente. Estoy bien, gracias a Dios", es su respuesta. Cuando le preguntamos si es cierto que su hija se ha trasladado hasta Ubrique para cuidar de ella, esta es su sorprendente respuesta, entre risas: "¿Mi hija a mí?". No parece que sea cierto, según entendemos por su respuesta. Vemos además que, pese a los rumores sobre su estado de salud (concretamente, relacionados con su cadera), se encuentra bien, andando perfectamente e incluso conduciendo un coche.