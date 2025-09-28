Fiesta 28 SEP 2025 - 18:59h.

'Fiesta' tiene todos los detalles de quien sería la nueva ilusión de Victoria Federica, un amigo muy especial con quien ha compartido muchos momentos este verano y con quien ya ha iniciado una especie de relación. Aunque, por el momento, vamos a ser cautos y llamarlo, simplemente, "rollete". Porque sí, al parecer "se han enrollado". Es la periodista Bea Jarrín quien tiene todos los detalles de este nuevo idilio.

Tal y como nos cuenta la colaboradora de 'Fiesta', Victoria Federica y este chico se conocen desde hace un tiempo y llevan compartiendo tiempo juntos desde hace algo más de un año. Concretamente, "han compartido momentos juntos en El Rocío. Se conocen porque tienen amigos en común y la familia de él tiene una casa en El Rocío. Han coincidido y compartido momentos en Candelaria y El Rocío de este año.

Así es el amigo especial de Victoria Federica

Nombre: Javi

Es de... Málaga

Físico: "Es un cañón " (según Bea Jarrín)

" (según Bea Jarrín) Profesión: artista tatuador nacional e incluso internacional (viaja al extranjero debido a su negocio)

nacional e incluso internacional (viaja al extranjero debido a su negocio) Edad: 32-33 años , aproximadamente

, aproximadamente ¿Cuándo han iniciado este romance?: Este verano, aunque concretamente podía ser en agosto (recordemos que ella rompió con Borja Moreno en el mes de julio)

"El rollete se ha iniciado este verano. Se han enrollado", detalla Bea Jarrín y asegura que su imagen contrasta con otros novios anteriores que ha tenido la nieta del rey emérito. De hecho, esto ha sido motivo de debate entre los colaboradores del programa, pues hay a quien le llama la atención que Jaime de Marichalar apruebe esta relación debido a lo clásica y conservadora que es la familia pues, al parecer, este chico tiene todo el cuerpo tatuado.

"No va a dejar indiferente a nadie porque el estereotipo es diametralmente opuesto a todas las parejas oficiales que ha tenido hasta ahora", añade Bea Jarrín. "Con lo elitista que es Jaime de Marichalar. A mí no me pega a un Jaime de Marichalar teniendo de yerno a un tatuador", considera, por su parte, Omar Suárez. "Después de ver su historial, me choca que ahora se vaya con un tatuador y ahora tenga el beneplácito de la familia", añade.

Con tanto dato que se ha dado en el plató de 'Fiesta', Amor Romeira asegura que ya le ha puesto acra a este joven (porque conoce al entorno de Victoria Federica): "Lo visualizo en el ambiente, en el círculo de amigos. Le pongo cara, es muy guapo, está muy tatuado", son parte de sus palabras.