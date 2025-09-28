Alejados de los medios y centrados en sus carreras profesionales: repasamos las vidas actuales de tronistas míticos

De Marisa Sandoval a Laura Barcelona: así han cambiado las pretendientas y tronistas más recordadas de ‘MyHyV’

Compartir







En el año 2008 llegó a nuestro país uno de los programas más especiales del panorama nacional. Telecinco apostaba por un nuevo e innovador formato de citas para encontrar pareja bajo el nombre de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. En este espacio, un grupo de chicos y chicas lo daban todo por conquistar a un tronista. Desde los comienzos del programa hasta su desaparición se han sentado miles de jóvenes en busca del amor. Rubén Poveda, Ferchu Aumente, Vicente Herrero, Manuel Restituto e Isaac Díaz son solo algunos de los más recordados.

Tras su paso por el programa de Telecinco, muchos de los tronistas han dejado de lado la televisión para centrarse en su verdadera pasión. Rubén Poveda se ha decantado por el deporte, Vicente Herrero por los vinos e Isaac, ha preferido alejarse de todo vínculo televisivo al igual que Ferchu Aumente.

Aunque muchos de ellos tenían un futuro prometedor en el mundo de la televisión, han centrado sus vidas en otros proyectos laborales, en los que se sienten muy ilusionados y realizados.

Rubén Poveda

Siempre trató de encontrar el amor en los realities, algo que no le fue del todo sencillo. Desde que puso fin a su trayectoria televisiva en 2016 tras intentar conquista a Ruth Basauri, se ha alejado de los medios y centrado su vida en el deporte, pues en sus redes sociales, se define como “personal Trainer Certificado”.

Canal de Whatsapp de Telecinco

El influencer vive en Miami donde trabaja en varios gimnasios como monitor y también como entrenador personal. El extronista, ayuda a sus clientes a transformar su cuerpo en 30 días sin pasar hambre. En sus redes sociales comparte rutinas deportivas, recetas y asegura que hoy en día está muy centrado en él mismo.

Ferchu Aumente

Ferchu Aumente desapareció por completo del universo televisivo tras su paso por ‘MyHyV’ en 2015. Desde entonces ha sido como si la tierra se lo hubiera tragado. El madrileño se alejaba tras una carrera como tronista y pretendiente. Su paso por el programa estuvo plagado de momentos míticos.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Junto a Chabeli Navarro, tiene una hija de 10 años, Daniella, una niña muy parecida a su madre.

Vicente Herrero

También dejó de lado su etapa televisiva para centrarse en una de sus grandes pasiones: los vinos. Tras haber sido pretendiente, tronista y colaborador en programas de televisión lleva años centrado en la enología.

En 2014, abrió su vinoteca 'Vides' en el barrio madrileño de Chueca, todo un referente enológico de la capitaL. El empresario ofrece una selección de más de 170 vinos españoles, destacando por su enfoque en pequeños proyectos familiares y elaboraciones cuidadas. Además, ha lanzado su propia línea de vinos, como el blanco Reserva 2018 y el tinto Santo, que ha sido destacado como uno de los mejores Merlot de España y está deseando abrir un nuevo establecimiento en Albacete.

Manuel Restituto

Manuel Restituto, conocido como ‘Resti’, fue uno de los primeros tronistas, que además fue expulsado de manera fulminante tras mantener contacto con varias pretendientas fuera del programa. Tras su salida de continuó su carrera televisiva participando en diversos programas. No obstante, llegó un momento en el que puso punto final a sus apariciones públicas.

En la actualidad, Manuel Restituto se presenta como influencer y diseñador. A través de su cuenta de Instagram, comparte contenido relacionado con sus pasiones, como los viajes y la gastronomía, y mantiene una presencia activa en redes sociales.

Isaac Díaz Pareja

Durante su trono, inició una relación con Triana Ramos, también tronista del programa. Ambos decidieron abandonar el trono juntos en una final anticipada, convirtiéndose en una de las parejas más recordadas del programa, no obstante, lo suyo no duró mucho. Desde entonces él se ha mantenido alejado de los medios y de las redes sociales.