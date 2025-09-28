Inés Gutiérrez 28 SEP 2025 - 06:30h.

Una de sus últimas apariciones en el cine fue en la película de acción real 'Mulán'

Disney presenta Mulan entre críticas por agradecer al Gobierno de China en los créditos

MadridSer una estrella de acción tiene sus ventajas, como aparecer en las películas del momento, esas que se convierten en grandes éxitos antes incluso de estrenarse, pero también tiene ciertos inconvenientes, como hacer mucho más notable el momento en el que necesitas apartarte del medio por cuestiones de salud, tal y como le sucedió a Jet Li.

El actor tuvo que espaciar cada vez más sus proyectos para poder cuidarse, algo que no fue demasiado notable, porque su retiro no fue radical y los personajes que interpretó en los últimos tiempos requerían una caracterización tan grande que su aspecto físico real quedaba enmascarado. Sin embargo, tras un encuentro con un seguidor, tuvo que salir a dar explicaciones, porque la preocupación fue mayúscula.

La salud de Jet Li pasó de ser una preocupación propia a algo compartido por todos sus fans, que quedaron asombrados del deterioro físico de uno de sus héroes de acción. ¿Qué sucedió?

La vida actual de Jet Li, el mito del cine de acción

Fue en la década de los 80 cuando Jet Li comenzó a ver cómo su trabajo daba sus frutos, consiguiendo sus primeros éxitos gracias a producciones como Érase una vez en China. Gracias a su forma física, sus movimientos y su energía, pronto se convirtió en todo un héroe de acción, sobre todo tras participar en películas como Arma letal 4 o Romeo debe morir.

Parecía que su carrera estaba consolidada y enfocada en el cine de acción y así fue hasta que en el año 2010 todo cambió. Al actor le diagnosticaron hipertiroidismo y una afección cardíaca, algo por lo que sus médicos le aconsejaron que bajara el ritmo, porque de seguir haciendo las cosas como hasta el momento era probable que pasara el resto de su vida en una silla de ruedas, llegó un momento en el que no podía permanecer demasiado tiempo de pie y comenzó a tener problemas de columna.

Las lesiones sufridas a lo largo de su carrera no ayudaban a suavizar la situación, por lo que fue espaciando sus trabajos y se centró en su fundación benéfica, The One Foundation, que busca atender lugares de China donde hayan ocurrido catástrofes.

Tras conocer su diagnóstico, participó en algunos films, como Los Mercenarios 3 (2014) o League of Gods (2016), pero las alarmas sonaban en 2018 al hacerse pública una fotografía con un seguidor en la que se le veía muy desmejorado para su edad (tenía 55 años en ese momento).

Su representante agradeció la preocupación y aseguró que no tenía “ninguna condición que amenace su vida”, aunque esto no ha cambiado su ritmo de vida ni su decisión de permanecer al margen de la interpretación. Su último trabajo fue en Mulán, la película de acción real que es una versión de la de animación y que se estrenó en 2020. Li ha seguido llevando una vida cada vez más discreta, con escasas apariciones y centrado en otros proyectos que no ponen en riesgo su salud ni empeoran su diagnóstico.