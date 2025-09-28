Ana Carrillo 28 SEP 2025 - 10:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha anunciado una noticia que la ilusiona tras reconciliarse con Rafa Moya

En este verano, los seguidores de Mahi Masegosa y Rafa Moya han recibido dos noticias sorprendentes: la primera ocurrió cuando la exconcursante de 'Supervivientes' emitió un comunicado para contarles que su relación se había roto tras siete años juntos y la segunda llegó cuando, un mes después, les informó de que se habían reconciliado.

Desde que volvieron, han vuelto a compartir contenido a diario con sus seguidores: les muestran cómo es su día a día, cómo es su relación de pareja y les involucran en muchos de sus planes. Es por eso que han querido compartir con su comunidad una feliz noticia que les llena de ilusión y es que tienen un nuevo proyecto entre manos.

Van a instalarse en el piso de los abuelos de ella en la localidad murciana de Águilas que van a reformar por completo porque llevaba siete años cerrado. Han comenzado con la limpieza, pero su idea es cambiar los muebles, la televisión y hasta la decoración. "Nos esperan grandes jordanas de chapuzas que os gustan. ¡Espero que me acompañéis en mi nueva etapa!", ha escrito Mahi junto al vídeo en el que muestra todas las habitaciones de su nuevo hogar.

"¡Ya verás como lo vamos a dejar bonito! Somos el mejor equipo", le ha respondido Rafa, al que se le ve limpiar las ventanas mientras ella hace el house tour para que sus seguidores vean que su piso tiene tres habitaciones, dos baños, cocina con zona de lavandería y un salón-comedor.

La ganadora de 'La casa fuerte' ya ha explicado que ha comenzado a pensar en ideas para transformar especialmente los baños, pues reformar esas estancias de la casa es su tarea favorita, hasta el punto de que ya ha llevado al piso un espejo con luces para comenzar a transformar el baño pequeño de su nuevo hogar.

Su objetivo es crear una vivienda funcional y bonita en la que convivir con su pareja y en la que recibir a sus familiares, ya que ese piso ha sido siempre un lugar de encuentro de su familia desde que su abuelo Eustaquio lo comprase hace años.