Ya está disponible el nuevo capítulo de 'Madres: desde el corazón', de Mediaset Infinity, que ha contado con la progenitora del cantante como última invitada

Pocos conocen la historia familiar que hay detrás del éxito de Omar Montes, uno de los artistas urbanos más reconocidos de España. Su infancia estuvo marcada por la separación de sus padres y las dificultades económicas que vivió junto a su madre en Pan Bendito, Madrid.

Su padre, Ismael, de origen iraquí y quien, según ha narrado en varias ocasiones Omar, trajo el kebap a España, se alejó de su vida cuando el cantante era pequeño, dejando un vacío que acompañaría al cantante durante sus primeros años.

Ahora, su madre, Mari Ángeles Montes, ha relatado lo duro que fue criar a Omar sola, y es que, mientras trabajaba largas jornadas como barrendera, debía lidiar con el acoso escolar que sufría su hijo y con las carencias que traía su estancia en un barrio humilde. Y lo ha contado en 'Madres: desde el corazón', programa de Mediaset Infinity conducido por la periodista Cruz Sánchez de Lara.

"Me casé muy joven, con 17 o 18 años, y todo lo hice muy joven, entonces no lo pensé mucho. Lo conocí y al poco tiempo me casé. Era más mayor que yo y me deslumbró", narra.

"Luego tardé años en tener a Omar. No te creas que me casé y al poco tiempo me quedé embarazada. Pasaron muchas cosas y ya a los 22 le tuve", asevera.

Poco después de dar a luz, Mari Ángeles se separó "siendo Omar muy pequeñito todavía". De hecho, no le llegó a confesar a su hijo que se habían divorciado hasta mucho después. "Su padre le veía cuando le parecía bien y cuando quería, mientras yo vivía con mi hijo sola", revela.

"Él solo veía que de repente su padre ya no estaba. No sé hasta qué punto él lo echaba de menos o no", añade.

La progenitora del artista sostiene que, cuando te casas "muy joven", todo ello "repercute". "Yo no me hubiera casado, pero hubiera tenido a mi hijo igual. También debería haberme separado incluso antes. Todo lo que veas que ya no funciona hazlo a tiempo, pero claro, ahora no tengo la cabeza que tenía antes. Es decir, que la madurez lo hace todo. Las decisiones ahora son diferentes de como yo podía haberlas tomado en antaño. Evidentemente es así", zanja.

Con el tiempo, la relación entre Omar y su padre fue mejorando, aunque sin olvidar que fueron su madre y sus abuelos maternos quienes le acompañaron la mayor parte del tiempo.