Ana Rosa Quintana, una de las periodistas más reconocidas de la televisión, reflexiona sobre su papel como referente y sobre el paso del tiempo con la naturalidad que la caracteriza

"No me siento referente en nada. En política soy comunicadora; como mujer, un ejemplo de que se puede trabajar, tener hijos y sacar todo adelante", ¡dale play!

Coronada como “la reina de las mañanas” tras más de dos décadas liderando el magazine de Telecinco, Ana Rosa Quintana es, para el gran público, sinónimo de comunicación, actualidad y presencia televisiva. Sin embargo, detrás de los focos siempre ha tratado de mantener su vida personal en un segundo plano. Madre de familia numerosa, la periodista ha hablado en exclusiva para Outdoor de uno de los aspectos más íntimos de su trayectoria: cómo vive su influencia en distintos aspectos de la comunicación y el temor a envejecer.

La celebración del 25º aniversario de Vertele se convirtió en un punto de encuentro entre generaciones de la televisión. Directores, presentadores, reporteros y rostros históricos se dieron cita en Madrid para brindar por un cuarto de siglo contando lo que ocurre dentro y fuera de la pequeña pantalla. Allí estaba Ana Rosa Quintana.

Su presencia no pasó desapercibida. ¿Cómo podría? Ana Rosa no es solo una comunicadora: es un símbolo de continuidad en un medio donde la fugacidad suele ser la norma. En Outdoor quisimos aprovechar la ocasión para ir más allá del festejo y plantearle dos cuestiones que hoy están en el centro del debate social: la presión de ser un referente y el miedo a envejecer.

No fue una pregunta casual. La conversación pública sobre el papel de la mujer en los medios está más viva que nunca. Las periodistas que llevan décadas frente a la cámara no solo son comunicadoras: se han convertido, en cierto modo, en referentes para nuevas generaciones que aspiran a combinar carrera profesional, vida personal y un espacio propio en un sector históricamente exigente. ¿Se siente Ana Rosa parte de ese espejo en el que mirarse?

El otro tema tenía que ver con la edad. En un mundo mediático en el que la juventud se premia, pero la experiencia marca la diferencia, queríamos saber cómo afronta ella el paso del tiempo. No desde el estereotipo superficial de las arrugas o la imagen, sino desde una mirada más profunda: la independencia, la lucidez y la manera en que se vive cada etapa.

Su respuesta, que puedes ver en el vídeo, es un reflejo de la mujer que lleva años acompañando a millones de espectadores cada mañana: directa, sin rodeos, pero también con una serenidad que solo dan los años bien vividos. Ana Rosa no rehúye el tema, pero tampoco lo dramatiza. Habla desde la experiencia y desde un lugar de aceptación que la convierte en un testimonio valioso en tiempos de tanta prisa.

En la fiesta se habló de televisión, de formatos y de futuro, pero en Outdoor nos quedamos con lo esencial: las palabras de una mujer que ha aprendido que la verdadera presión no está en ser referente para los demás, sino en mantenerse fiel a sí misma.

Descubre aquí, en exclusiva, lo que Ana Rosa Quintana nos contó sobre referentes, envejecimiento y lo que de verdad le preocupa hoy. Dale Play.

Ana Rosa nos habla sobre su experiencia al ser madre de mellizos con 48 años: “No es lo mismo”

Ana Rosa Quintana y el empresario Juan Muñoz se conocieron en la Feria de Sevilla en 1997 y en 2004 se casaron en Bollullos de la Mitación, lugar de origen de la familia de la presentadora. Ese mismo año nacieron sus mellizos, Juan y Jaime, lo que supuso para ella volver a ser madre después de los 40, ya que anteriormente había tenido a su primogénito Álvaro Rojo. Sobre la maternidad tardía, Ana Rosa defiende que cada mujer debe decidir libremente: "Ahora vivimos muchísimo, y si el físico lo permite me parece maravilloso". Dale Play y no te pierdas sus palabras, en exclusiva.