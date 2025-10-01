Ana Terradillos nos revela su rutina de mañana y cómo va a celebrar su cumpleaños: "Llevo una vida monacal"

Ana Terradillos madruga más que nadie, se informa antes de que amanezca y mantiene una rutina casi monástica para estar al frente de uno de los programas más exigentes de la televisión

La presentadora de 'La Mirada Crítica' cumple 52 años en uno de sus mejores momentos profesionales y nos cuenta en exclusiva cómo arranca sus días... ¡dale play!

Ana Terradillos está de celebración. La presentadora de 'La Mirada Crítica' no solo ha cerrado una temporada marcada por cambios, reestructuraciones y retos en el horario matinal de Telecinco, sino que cumple 52 años en un momento de madurez profesional (y personal) que ella misma define como "muy bonito". Con motivo de la fiesta de aniversario de 'Vertele', Ana compartió en exclusiva con Outdoor cómo es su día a día y cómo piensa celebrarlo… aunque el reloj no le deje muchas horas libres.

Y es que si algo caracteriza a la donostiarra es su rutina infalible. Madruga más que nadie —literalmente— y empieza su jornada cuando aún no ha salido el sol. La radio, los editoriales, las reuniones antes de plató y una meditación muy tempranera forman parte de ese ritual que le permite estar cada mañana al frente de un programa en directo, sin pestañear. Pero que nadie se lleve a engaño: tras el rigor, también hay espacio para las amigas, el afterwork y los brindis. "La vida siempre hay que celebrarla", nos dijo, con la seguridad de quien sabe bien lo que cuesta ganársela.

Del arte contemporáneo a 'El Larguero': así es su vida fuera del plató

Aunque su Instagram es discreto, Ana comparte con sus seguidores pequeños momentos de su día a día: desde su adoración por 'El Larguero' —con transistor incluido— hasta paseos con su perra Trufa o viajes que van de San Sebastián a Jerusalén. Es amante del arte contemporáneo (no es casualidad que su pareja sea el reconocido galerista Jorge Alcolea), fan de la Real Sociedad y muy partidaria de ese plan dominguero que incluye aperitivo, cocina casera y cero política.

Y si hablamos de estilo de vida, hay algo que la presentadora no negocia: desconectar el fin de semana. "Leo, cocino, hago deporte, en invierno me encanta esquiar… ¡Ah! Y el aperitivo me pirra", reconocía hace poco. Una declaración que cobra aún más sentido ahora que sopla las velas y se permite bajar —aunque sea un poco— el ritmo.

La temporada más intensa de su carrera

No todo ha sido calma en los últimos meses. Desde que tomó el relevo en las mañanas de Telecinco, su programa ha sufrido varias transformaciones: cambios de horario, de plató, de estructura e incluso de formato. Ella, sin embargo, se ha mantenido como el rostro sólido del espacio, con su habitual tono firme, pausado y sin estridencias. Su presencia gusta, convence y fideliza. Y eso, en televisión, es un logro más que digno de celebración.

En esta entrevista para Outdoor, más que hablar, Ana se deja mirar: nos permite intuir cómo vive, cómo piensa y cómo celebra. Sin titulares fáciles ni frases de manual. Una mujer que, a los 52, tiene claro lo que quiere: equilibrio, calidad de vida... y alguna que otra copa con amigas un miércoles cualquiera. Dale Play y no te pierdas sus palabras, en exclusiva.