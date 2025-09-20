Aitana ha compartido su álbum de fotos más personal junto a su novio Plex para felicitarle el cumpleaños

La cantante ha compartido con sus seguidores momentos personales junto a su novio como viajes, escapadas o posados privados

Compartir







Sin lugar a dudas, la vida de Aitana es plena contradicción. La cantante que arrasa en las listas de éxitos por su impecable trayectoria personal siempre ha sido una fiel seguidora de su privacidad. Celosa de que la opinión pública y los medios de comunicación desvelen detalles de sus relaciones personales, Aitana ha protagonizado varios titulares en los que pedía privacidad y respeto.

Sin embargo, ella ha sido siempre la primera en hablar de sus relaciones privadas a través de sus canciones. Con las letras y las composiciones de sus temas, las performances de sus conciertos y sus videoclips, Aitana ha querido ser sólo ella y nada más que ella la que desvele con quién mantiene una relación o, por el contrario, si se encuentra soltera.

PUEDE INTERESARTE De Aitana a Alejandro Sanz: estos son los nominados a los Latin Grammy 2025

La felicitación de Aitana a Plex por su cumpleaños

Pues bien, por todos es conocido que Aitana lleva meses saliendo con el 'youtuber' Plex. Desde la aparición de Aitana en uno de los vídeos de 'La vuelta al mundo de Plex' publicado en las redes del 'influencer' en el mes de mayo, la relación entre estos dos jóvenes de éxito ha sido un rumor a voces.

Poco a poco y según pasaban los días, las apariciones públicas y privadas de Plex y Aitana iban confirmando este nuevo noviazgo. Sin embargo, ellos nunca querían confirmar a los medios de comunicación y a sus seguidores si tan solo eran amigos o, por el contrario, estaban arrancando una relación amorosa.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Durante este verano, todos los rumores se confirmaban al verles juntos en la gira de estadios de Aitana por España y durante sus vacaciones en Ibiza. Una vez confirmada la relación, Aitana y Plex dejaban de jugar al juego del ratón y el gato con la prensa y con sus seguidores y optaban por darle normalidad a esta bonita relación.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Dejando atrás esta faceta privada, Aitana ha querido felicitar a su novio por su cumpleaños y compartir con todos sus seguidores los momentos juntos que han vivido desde que diese comienzo este noviazgo alrededor del mes de mayo.

Con un carrusel de fotografías, la cantante felicitaba a Daniel, más conocido como Plex. Con fotografías personales de sus viajes, de sus vacaciones en la playa, sus posados más personales y su última escapada a Islandia, Aitana deseaba "feliz vida" a su novio en su 24 cumpleaños.