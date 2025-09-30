La madre de Omar Montes revela qué hizo el cantante con el dinero de 'Supervivientes': "Antes no podíamos"

Mari Ángeles, la progenitora del cantante madrileño, es la última invitada de 'Madres: desde el corazón', programa de Mediaset Infinity

Compartir







En 2019, la vida Omar Montes cambió para siempre al convertirse en concursante de 'Supervivientes'. Para muchos era conocido por su paso por 'Mujeres y Hombres y Viceversa', por su relación mediática con Isa Pantoja y su participación en 'GH VIP', pero su paso por Honduras dinamitó su popularidad.

Ahora, su madre, Mari Ángeles Montes, se ha sincerado sobre los momentos que más han marcado la hija de su hijo, entre otros, su estancia en la isla. Y lo ha hecho como última invitada al programa de Mediaset Infinity 'Madres: desde el corazón', ya disponible.

Su paso por 'Supervivientes'

"No estaba planeado. Se lo ofrecieron y a la familia siempre nos gustó, y él nos decía: 'Bueno, si a la semana de entrar me he puesto malo, pues me voy'. Él creía que solo iba a estar una semana, pero va pasando el tiempo... y Omar llega a la final", narra la madre de Omar a Cruz Sánchez de Lara.

Durante 84 días, el cantante madrileño convivió con otros participantes en condiciones extremas que pusieron a prueba su resistencia física y mental. Desde el primer momento, Omar se ganó el cariño del público, siendo uno de los favoritos semana tras semana. "Ahí sí era Omar. Estaba en todo su esplendor", señala.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La final, celebrada el 18 de julio de 2019, fue histórica. Omar se enfrentó al deportista Albert Álvarez en un duelo muy reñido, pero finalmente se impuso y se alzó con el título de ganador de 'Supervivientes 2019'. "Era impensable", asegura Mari Ángeles.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El premio

Además del reconocimiento, se llevó un premio de 200.000 euros y el respaldo de una audiencia millonaria: la gala final alcanzó un 40,6% de cuota de pantalla, cifras nunca antes vistas que confirmaron el gran interés que despertó su concurso.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

La progenitora del artista también ha revelado qué hizo su hijo con el dinero del concurso. "Primero invitarnos a comer y a cenar, y ya empezamos ir al cine con ese dinero", explica.

"Nosotros no hemos estado bien de dinero nunca, entonces evidentemente no podíamos ir al cine. Ahora ,con Omar vamos al cine cada dos por tres. Ya es un hábito en nuestras costumbres", confiesa.

A nivel económico, además del premio, multiplicó sus ingresos gracias a conciertos y actuaciones privadas. En lo personal, destinó otra parte de la recompensa a la compra de una vivienda, según se conoció entonces.