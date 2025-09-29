El programa de Mediaset Infinity 'Madres: desde el corazón' regresa con una nueva protagonista, Mari Ángeles, progenitora del artista madrileño

Omar Montes, uno de los artistas urbanos más populares de España, ya ha narrado en varias ocasiones que tuvo una infancia marcada por la pobreza y el acoso escolar. Ahora, su madre, Mari Ángeles Montes, se ha sincerado como nunca sobre aquella etapa y sobre el bullying que sufrió el cantante por aquel entonces.

Mari Ángeles es la nueva invitada al programa 'Madres: desde el corazón', de Mediaset Infinity, presentado por Cruz Sánchez de Lara y por el que ya han pasado otras madres como Laura Matamoros, Irene Villa, Samanta Villar, Nuria Fergó o Eugenia Osborne, entre otras.

"Yo no sabía cómo encajar las cosas. No hacía nada más que hablar con las madres, regañar a los niños... Sentía tanta impotencia", asegura.

Montes creció en Pan Bendito, un barrio humilde de Madrid, mientras su madre atravesaba serias dificultades económicas y su padre ya no estaba. Un problema que se sumó al bullying que sufría Omar.

"En aquel momento yo estoy sola, y no sabía qué hacer. Se metían tantos con él... Estamos hablando de un niño que le tiran por la tapia al cementerio y que me viene todo magullado, que yo estoy yéndole a buscar todo el rato, continuamente detrás de él, hasta el gorro de lo que está pasando... Había maltrato físico con él y maltrato psíquico conmigo", se lamenta.

Según Mari Ángeles, su hijo "lo tenía todo". "Era gordito, medio árabe... y eso yo lo he sufrido mucho. Mira, una vez salió, fui a buscarle y salió con media cara destrozada. Pues imagínate cómo estaba yo, y la profesora me dice que ya le ha curado, y ella se va tan tranquilamente por la puerta".

"Ahora supongo que está todo más controlado, pero yo cada día que le veía salir del colegio salía más magullado. En el colegio, en el pueblo, en el barrio... en todos los sitios en general. Ahí donde iba Omar, quizás por sus características por aquella época, era un blanco fácil de de padecer bullying, y así fue", explica la progenitora del ganador de 'Supervivientes 2019'.

Mari Ángeles no sabía como afrontarlo. No tenía las herramientas adecuadas. "No sabía si al meternos más en el tema se iban a portar con él, si íbamos a tener más represalias... Si él hubiera tenido algún amiguito... Pero no pasaba. Yo le escuchaba y no quería ponerme a llorar porque tenía que estar entera para él y animarle", cuenta.

Hubo una ocasión en la que incluso Omar llegó a espetarle: "Mamá, cuanto más me pegan, más fuerte me pongo". "A mí eso me destroza. Él ya no quería ir al colegio", explica.

De hecho, "era tan grave la cosa" que la progenitora del cantante "no me imaginaba su cara de mayor". "Yo tenía sueños horribles con eso, y no poder ver a tu hijo de más mayor es porque tú ves que la cosa mal. Y ese miedo lo arrastré siempre", concluye.