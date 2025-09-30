Natalia Sette 30 SEP 2025 - 18:15h.

Pablo Pisa habla abiertamiente sobre cómo le sentaron las críticas de la madre de Steisy

El entorno cercano de Steisy opina sobre su ruptura con Pablo Pisa

Pablo Pisa vuelve a estar en el ojo mediático y esta vez no es por Steisy, si no por las críticas de la madre de esta. Tras una turbulenta separación , ambos parecían haber rehecho su vida por caminos separados pero siempre con respeto por su hija en común. Sin embargo, hace unos días, la madre de Steisy hizo un directo en Instagram donde criticaba duramente a Pablo. Ahora, él se pronuncia tajante al respecto. ¡Descúbrelo todo en Mediaset Infinity!

Pablo y Steisy llevaban 6 años juntos cuando anunciaron a través de sus redes sociales que se separaban definitivamente. A pesar de que habían pasado por varios baches, este último no lograron superarlo y rompieron. Cuando parecía que todo estaba en calma entre ellos, una nueva polémica los sacude, esta vez de la mano de la madre de la gaditana. “La madre de Steisy no hablaba bien de Pablo”, comenta Alba Carrizo sobre el directo que hizo la madre.

Sergio Ojer, colaborador de ‘En todas las salsas’, ha hablado directamente con Pablo para que se pronunciara sobre toda esta situación. “Dijo que si volvían no iba a entrar en su casa”, pone en contexto Sergio sobre las declaraciones de la madre de Steisy en Instagram. Pablo, honesto como siempre, no duda en contestar a Sergio y hablar al respecto. “Estoy enfocado en mi hija y en mi nuevo negocio”, comienza diciendo. El influencer, sin rodeos, comparte como le han sentado las declaraciones de la madre y si le han afectado.

En la conversación con Sergio Ojer, Pablo Pisa recuerda su última polémica con la familia de su expareja. Meses antes de la ruptura, en uno de los baches que sufrieron, ambos hicieron público a través de sus redes sociales lo mal que lo estaban pasando y Pablo, cansado de las críticas de Steisy, le dedicó unas contundentes palabras a su familia. “Cometí un error al hablar de su familia”, asegura ahora.

Pablo admite que reflexionó mucho después de lo ocurrido y pidió perdón a quien tuvo que pedírselo. Es por ello que tras escuchar las declaraciones hirientes que hizo la madre de Steisy sobre él, no ha querido contestarle. “No pienso caer dos veces en la misma piedra”, reconoce. Sergio Ojer lee con pelos y señales toda la conversación que tuvo con él y deja clara la opinión del influencer ¡No te pierdas nada dándole play al video!