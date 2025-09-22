Rocío Molina 22 SEP 2025 - 10:56h.

El arquitecto no ha podido evitar las lágrimas en el primer cumpleaños de la exconcursante de 'Supervivientes' tras su ruptura

Pablo Pisa lanza un contundente mensaje tras los rumores de reconciliación con Steisy: "Nada que ocultar"

Pablo Pisa ha pasado por un trago muy duro al llegar una fecha señalada para él: el cumpleaños de Patricia Steisy, el primer cumpleaños que ya no celebran juntos tras hacer oficial su separación. El arquitecto no ha podido contener las lágrimas a la hora de felicitar a la exconcursante de 'Supervivientes' y le ha dedicado un precioso mensaje a pesar de que ya no son pareja.

El empresario, que está ilusionado con su nuevo proyecto y que también ha experimentado un brutal cambio físico tras la ruptura con la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', ha pasado por uno de los momentos más difíciles tras haber empezado de cero. La llegada de fechas señaladas como el cumpleaños de Steisy le ha removido y en el momento de la verdad ha roto a llorar sin consuelo. "Tengo alergia", ha comenzado diciendo para disimular para después reconocer que no podía seguir grabando al tener la cara inundada en lágrimas.

La influencer ha cumplido 35 años y lo ha hecho con una fiesta de lo más especial con temática de los años 2000, en su Granada natal. Rodeada de su familia, amigos y su hija Athenea, la que fuera también concursante de 'Pesadilla en el paraíso' ha dado la bienvenida a este nuevo año con mucha alegría, pero siendo este el primer cumpleaños sin Pablo Pisa desde hace siete años.

Una situación que ha provocado mucha pena al arquitecto y que ha manifestado rompiendo a llorar en un vídeo que ha compartido con sus seguidores. Al verse incapaz de verbalizar lo que ha sentido a lo largo de todo ese día, Pablo Pisa ha preferido expresar sus sentimientos y desear lo mejor a la madre de su hija a través de una publicación de lo más emotiva.

El mensaje de Pablo Pisa a Steisy por su cumpleaños

"Se viene lloradita. Aviso. Pero es que hoy quería abrir mi corazón al mundo. Porque hoy cumple 35 años una persona que, aunque ya no camine de mi mano, siempre tendrá un lugar en mi vida y en mi historia: Patricia", ha comenzado diciendo, mientras en el vídeo que ha subido se pueden ver imágenes de ellos dos al comienzo de su noviazgo.

Pablo Pisa ha lamentado el destino que la vida les tenía preparado y que después de todo lo que han pasado, su destino sea tenerse el uno al otro, pero no ya como pareja. "Con Patricia compartí 7 años de risas, sueños, viajes, batallas, silencios y abrazos que aún guardo en mi memoria como pequeños tesoros. De nuestra historia nació el regalo más grande: nuestra hija, Athenea. Y por eso, aunque ya no seamos pareja, siempre seremos familia".

"Hoy quiero que todos sepan que sigo sintiendo orgullo de haber caminado a su lado, que sigo agradecido por lo que aprendimos juntos y que, pese a todo, la vida es más bonita cuando uno mira hacia atrás y reconoce lo bueno, lo valioso, lo que de verdad queda. Siempre serás mi persona favorita", ha escrito dirigiéndose directamente a ella y recalcando que siempre se sentirá afortunado por haberla conocido. "Te quiero, mi Garbanza".