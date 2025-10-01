Ana Carrillo 01 OCT 2025 - 18:04h.

La autora de 'Venganza' ha revelado cómo gestionan sus hijas su enfermedad, por la que la tienen que operar

Más de 25 años junto a su pareja y dos hijas: Carme Chaparro más allá de Informativos Telecinco

Compartir







Carme Chaparro anunció en marzo que había tenido que poner en pausa la publicación de su último libro, 'Venganza', porque los médicos le habían recomendado descanso tras diagnosticarle una enfermedad a la que no puso nombre públicamente. Seis meses después, ha concedido una entrevista a la revista 'Lecturas' en la que revela que van a operarla y en la que cuenta cómo han afrontado sus hijas la situación.

"Estoy a la espera de la intervención, muy medicada y muy adormilada", ha explicado la presentadora de 'Informativos Telecinco', que lleva diez meses de baja, desde que los médicos le avisaron de que tenía que cesar su actividad laboral para tratarse: "Mis médicos me dijeron que parase porque me iba a morir, me dijeron que tenía que estar en casa, que sería un tratamiento a tope".

La periodista ha explicado que ha estado "en un pozo" estos meses y que cuenta con ayuda profesional de un psiquiatra y de un psicólogo, así como con el apoyo incondicional de su marido, Bernabé Domínguez, al que conoció hace 28 años: "Ha sido y es mi gran sostén. Ha tenido que quedarse en casa a cuidarme mucho tiempo".

Sus hijas, Laia y Emma, de 14 y 12 años, también son conscientes de la situación: "A las niñas se lo hemos tenido que explicar. Explicarles que cuidado con mamá, que si la ven así no pasa nada [...] Me han venido a ver al hospital varias veces, si ven que tengo una cara rara que no se preocupen porque es la medicación". Según la periodista, ambas son "muy maduras" pero le da "pena" que hayan tenido que madurar debido a esta situación y también haber tenido que dejar de hacer ciertos planes juntas, pero subraya que sus hijas tienen "mucha fortaleza" y "lo comprenden".

"Estoy cansada porque la medicación es muy fuerte y porque la enfermedad es muy jodida. Pero cuando los médicos sepan si pueden hacer algo o no, lo contaré. Me puedan curar o no, tengo muchas ganas de contarlo y ayudar a otras personas que están enfermas igual que yo", ha añadido Carme Chaparro, que tiene claro que contará qué le ha pasado con el fin de ayudar a otras personas a "desestigmatizarlo".