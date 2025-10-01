Silvia Herreros 01 OCT 2025 - 11:32h.

El exconcursante de 'Supervivientes' se pronuncia tras el revuelo que han generado las imágenes de su exnovia con un futbolista

Claudia Martínez le pide perdón a Mario González tras salir a la luz sus imágenes besándose con un futbolista del Atlético de Madrid

Mario González estalla tras el revuelo que han generado las imágenes de Claudia Martínez besándose con un futbolista del Atlético de Madrid en una discoteca. Después de que la exconcursante de 'Supervivientes' rompiese su silencio en redes y pidiese "perdón" por ese "error", el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha emitido un comunicado en el que se pronuncia directamente sobre el beso de su exnovia con Nico Álvarez y las críticas que la extronista ha recibido tras ello.

"Que me haya besado con alguien no significa que no haya amor ni que haya olvidado todo, lo único que significa es que estoy tratando de pasar página con todo el dolor de mi corazón, igual que espero que lo haga él", ha dicho la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' a través de sus redes.

"Cometer un error no te quita de ser una buena persona y mucho menos significa que el dolor que siento no exista. La gente se equivoca, a pesar del amor y a pesar de los valores. Y es muy fácil opinar sin preguntarse el por qué de las cosas", ha señalado también.

Estas palabras palabras y la posibilidad de que la influencer sido infiel a Mario González le han supuesto infinidad de críticas. Por este motivo, el exnovio de Laura Casabela ha querido salir en su defensa y, a pesar del dolor que le provocan las imágenes de Claudia Martínez besándose con otro hombre, ha querido romper una lanza a su favor, pues los hechos se han producido una vez terminada ya su relación de pareja y considera que su exnovia no merece ser juzgada como lo está siendo.

"Después de los muchos mensajes que he recibido y que he leído por ahí en muchas cuentas, quiero hacer este comunicado porque me parece muy injusta la situación que está viviendo ahora mismo Claudia", escribe el que fuera amigo de Javi Redondo (ex de Claudia) durante su participación en 'La isla de las tentaciones 5'.

El madrileño, que hace unos días pedía "respeto" tanto para él como para la que durante los últimos dos años y medio ha sido su pareja, vuelve a hacerlo mientras no puede evitar evitar estallar contra todos aquellos que dicen estar "apoyándole" mientras acusan a Claudia "de cosas que no son", "no apoyáis nada".

"Como ya he dicho, Claudia y yo lo dejamos hace tiempo. Repito, ella y yo lo dejamos hace tiempo. Como dice ella, por un error no pienso jamás juzgar algo tan bonito como lo que he vivido. Y lo llamo error porque así lo ha llamado ella", asegura. "Pero si es un error, es un error de los dos, porque una relación es de los dos. Y sé al mil por cien que si ella y yo hubiéramos estado bien y nos hubiéramos sabido querer más jamás hubiera pasado algo así. Así que si queréis juzgarnos a los dos por este error hacedlo", continúa.

"Por último, entiendo que se opine, que cada uno diga lo que piensa, pero no hay necesidad de hacer daño. Creo que si los dos implicados hemos decidido dejarlo y dejarlo amándonos, sin nada malo entre nosotros y solo recordando lo bonito, no os tenéis que empeñar en que haya nada malo los demás. Ya está, una relación se terminó y cada uno siguió su vida. Yo siempre voy a querer a Claudia y Claudia siempre me va a querer, lo sé. A lo mejor cuesta entender, pero no tratéis de entenderlo, porque seguramente muchos no hayáis vivido algo como lo nuestro", termina su comunicado.