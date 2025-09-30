Ana Carrillo 30 SEP 2025 - 18:25h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se ha disculpado con su exnovio tras hacerse público que se ha besado con un futbolista en una discoteca

Claudia Martínez le escribe una carta de despedida a Mario González: "Me he equivocado"

Claudia Martínez ha sido pillada besándose con un futbolista del Atlético de Madrid en una fiesta Bresh celebrada en la capital. Fue Javi de Hoyos el que publicó esas imágenes, sin saber quién era el chico, cuya identidad ha aclarado 'La Cuernis': se trata de Nico González. El vídeo en el que aparecen besándose en la discoteca hizo que Mario González se lanzara a confirmar su ruptura con la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes', que ha querido pedirle perdón públicamente a su expareja.

"Solo puedo decir otra vez que lo siento, sobre todo por haberlo hecho públicamente y por no haberme guardado de que no me vieran, más que nada por el dolor que puede suponerle a Mario ver esto", ha comenzado diciendo la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', que ha puntualizado que sus disculpas son porque no quiere hacerle daño, ya que no le fue infiel porque ya no eran pareja: "Llevamos separados desde principios de agosto, viéndonos a veces, pero aunque no lo hubiéramos contado ya habíamos zanjado la relación en privado".

Por otra parte, ha aclarado que no tiene una relación sentimental con Nico González pese a que los hayan visto besándose: "Que me haya besado con alguien no significa que no haya amor ni que haya olvidado todo, lo único que significa es que estoy tratando de pasar página con todo el dolor de mi corazón, igual que espero que lo haga él".

"Muchas veces las relaciones terminan al tiempo de estar mal, porque tratáis de seguir por amor y vivís el duelo juntos. Sé que muchos no lo entenderéis, pero en el amor hay situaciones que se escapan fuera de la razón. Y siento de corazón habernos hecho esto porque nuestra historia no se lo merecía, pero las personas cometen errores. Espero que esto no borre los dos años y medio de recuerdos maravillosos", ha añadido Claudia en la zona de comentarios de la publicación de 'La Cuernis'.

A este mensaje le ha sumado un comunicado que ha difundido en sus stories donde ha asegurado que "cometer un error no te quita de ser una buena persona y mucho menos significa que el dolor que siento no exista" para defenderse de las críticas que le están llegando desde que se publicó su vídeo besándose con Nico González: "La gente se equivoca, a pesar del amor y a pesar de los valores. Y es muy fácil opinar sin preguntarse el por qué de las cosas".