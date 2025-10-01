Lidia González 01 OCT 2025 - 20:54h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' anuncia que va a dar a luz a su hija en común con Darío Sellés

La familia de Sandra Férriz reacciona a la noticia de su segundo embarazo

¡Ha llegado el momento que tanto estaban esperando Sandra Férriz y Darío Sellés! Después de haber estado compartiendo a través de su canal de mtmad y sus redes sociales cada paso de su embarazo, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se pone de parto y anuncia la llegada de su hija junto al influencer. La creadora de contenido está a punto de volver a enfrentarse a uno de los momentos más bonitos de su vida y no puede ocultar la emoción que siente.

Por fin, ha llegado la hora de verle la cara a su hija y la influencer ha explicado cómo se encuentra en este momento. "He expulsado el tapón mucoso", confirma la creadora de contenido al explicar cómo ha sucedido todo: "A lo largo de toda la mañana, he empezado con contracciones fuertes". Después de compartir momentos como la revelación del original nombre de su hija, Sandra quería avisar a todos sus seguidores de que dentro de muy poco van a ser uno más en la familia virtual.

La cuenta atrás ha llegado a su fin y, tras haber hecho una cronología completa a través de Mediaset Infinity, la influencer ha querido que todos los que han estado apoyándola desde su salida de 'LIDLT' estén al tanto de lo que le sucede. Por ello, como no podía ser de otra manera, ha querido que sean lo primeros en enterarse del nacimiento de su segunda hija: "Si estás viendo esto, estamos de parto". Dentro de muy poco, podrás ver el parto, en exclusiva, a través de 'Inesperado', su canal de mtmad. ¡Dale al play y entérate de todo!