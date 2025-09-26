El actor británico fue visto con la modelo de OnlyFans Hannah Palmer en una fiesta en Ibiza y en Los Ángeles

El cómico Sacha Baron Cohen acaba de pasar página de su divorcio millonario de Isla Fisher y ha rehecho su vida con una modelo 26 años menor que él. El actor británico, conocido por dar vida al personaje Borat, ha sido visto en varias ocasiones con la modelo de OnlyFans Hannah Palmer, de 27 años.

Según ‘Daily Mail’, ambos se conocieron en la fiesta del 50 cumpleaños de Taika Waititi en Ibiza el mes pasado y ahora, unas fotografías publicadas por ‘The Sun’ revelan el romance del actor de 53 años con la joven.

En las imágenes se puede ver a Sacha y a Hannah en la parte superior de una mesa mientras el director de cine Taika y su esposa Rita Ora pronuncian un discurso ante los asistentes de la fiesta.

La pareja alquiló una villa en la isla donde acudieron estrellas de primera línea como Kate Moss, Matt Damon, Sebastian Stan y Natasha Lyonne. Según ‘The Sun’, una fuerte cercana dijo que Sacha y Hanna se harían presentado en la fiesta. “Fue una gran cena formal antes de ir a bailar a la discoteca de la villa”.

Desde la fiesta, Sacha y Hannah han sido vistos saliendo de un restaurante por separado, pero para subirse a la misma limusina. En las fotos se puede ver a Hannah luciendo un minivestido con estampado de leopardo y botas hasta la rodilla, antes de que Sacha saliera con una camisa de rayas coloridas y una gorra.

“Pasaron dos horas adentro y parecían estar enfrascados en una conversación. A pesar de la diferencia de edad, se llevaban de maravilla y parecían tener mucho de qué hablar”, dijo un testigo a ‘Daily Mail’.

Hannah cuenta con una gran cantidad de seguidores en redes sociales gracias a sus fotos, con más de dos millones de seguidores en Instagram y 575.000 en TikTok.

Tras su divorcio, Sacha ha experimentado un llamativo cambio físico. En julio presumió de sus músculos en la revista ‘Men’s Fitness UK’. Isla Fisher, por su parte, confesó en agosto que atravesó unos años “difíciles”, pero destacó el proceso que le ha permitido redescubrirse tanto en lo personal como en lo profesional.