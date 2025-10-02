Este sábado 4 de octubre, el conde de Salvatierra y Bárbara Mirjan contraen matrimonio

Cayetano Martínez de Irujo se casa: así es Bárbara Mirjan, la mujer a la que conoció en plena polémica

Faltan escasos días para que Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se digan 'sí, quiero' en una ceremonia envuelta en tensiones propias de la guerra familiar: la pugna en la Casa de Alba. Esa disputa ha marcado el ambiente alrededor de la boda incluso más que muchos de sus detalles llamativos, como el vestido, los invitados o la finca que acogerá el banquete.

El enlace se celebrará este sábado 4 de octubre en la iglesia del Cristo de los Gitanos, en Sevilla, un guiño hacia Cayetana de Alba, ya que allí reposan parte de sus cenizas junto a un monumento dedicado a ella. El convite tendrá lugar en la finca Las Arroyuelas, en Carmona, que fue legado a Cayetano por su madre.

Se esperan a casi 300 invitados, pese a la idea inicial de hacer un acto íntimo. Cayetano vestiría uniformes de gala y Bárbara lucirá un diseño del atelier navarro Navascués.

El simbolismo es indiscutible: la iglesia elegida, la finca familiar y el hecho de que el patrimonio de la Casa de Alba vuelve a concitar la atención mediática, pero ya no solo por las nupcias, sino por la situación en la que se encuentra la familia de Cayetano, que protagonizará su esperado reencuentro en la boda.

Pese a que ahora la realidad de Los Alba es mucho menos convulsa que años atrás, las polémicas todavía rodean a los miembros de la familia.

Ausencias y asistencias familiares

Una de las grandes polémicas ha sido quién del clan verá a Cayetano en su gran día con Mirjan. Mucho se ha especulado desde que anunciaron su boda sobre quiénes le darían apoyo. Y ahora, las dudas se han disipado.

Tal y como ha trascendido, Jacobo Fitz-James Stuart será el único de los hermanos de Cayetano que no asistirá al enlace debido a la nula relación que tiene con el jinete. Un plantón que, según ha explicado Eugenia Martínez de Irujo, radicaría en un viaje de trabajo fuera de España.

Tampoco estará presente Genoveva Casanova, exmujer del conde de Salvatierra y madre de sus dos hijos. Según se ha apuntado, ya ha abandonado Madrid y se encuentra en México, su país natal, donde se prepara para irse a Estados Unidos y estudiar un máster.

Sí se personarán, según lo previsto, Carlos, actual duque de Alba; Alfonso, duque de Aliaga y miembro más discreto de la familia, aunque no al banquete; Fernando, marqués de San Vicente del Barco y en medio de un cáncer; y Eugenia. Alfonso Díez, viudo de la duquesa de Alba, también ha confirmado su asistencia.

Conflictos familiares

Que el duque de Alba estuviera en la ceremonia de su hermano era una de las grandes incógnitas, y es que la relación entre ambos ha sido de las menos pacíficas.

Cuando la duquesa Cayetana de Alba falleció en noviembre de 2014, dejó tras un legado patrimonial y social inmenso, pero también un vacío que alteró el equilibrio entre sus seis hijos. En el centro de ese tablero familiar se encuentran Carlos, heredero del ducado, y Cayetano.

Uno de los grandes puntos de inflexión llegó con la publicación del libro de Cayetano, 'De Cayetana a Cayetano', en 2019. El duque de Arjona describía episodios íntimos de su infancia, sus traumas personales y, sobre todo, lanzaba críticas hacia algunos de sus hermanos.

Pero el mayor foco de conflicto entre ellos ha sido la gestión del patrimonio de la Casa de Alba. Carlos ha querido convertir palacios como Liria en Madrid -donde Cayetano vivió durante décadas- o Las Dueñas en Sevilla en sitios accesibles al público, con una visión más empresarial, mientras que Cayetano considera que es una forma de alejarse del legado de su madre.

Diferencias que han quedado reflejadas en los últimos años. De hecho, el pasado mes de junio, el duque de Alba Carlos fue preguntado por la prensa sobre la boda de Cayetano, a lo que respondió: "Mire usted, a mí no me hable de mi hermano. Pregúntenle a él. No me falten el respeto".

Un mes después, el conde se pronunció sobre el proyecto de sus sobrinos, los duques de Huéscar: una línea de perfumes bajo la marca Casa de Alba. Y sus palabras sobre su hermano no dejaron lugar a dudas: "No estoy enterado porque a mí no me han dicho nada. Yo creé la línea gourmet, con el aceite de Casa de Alba. Pero era incompatible. Mi hermano Carlos y yo somos opuestos, la verdad. Tener una marca y no tener acceso al titular, ni a los palacios, ni a la infraestructura por la que se creó, pues no tenía sentido. Yo lo he intentado, pero no hay forma. Tenemos mentalidades absolutamente opuestas, formas de ser totalmente opuestas también".

A pesar de ello, ha sido el propio Carlos quien ha confirmado su asistencia a la boda, un reflejo de que las tensiones familiares podrían estar disminuyendo.

Doñana

Otra de las controversias más graves es la que tiene que ver con los pozos en la finca Aljóbar, en Aznalcázar, Sevilla, propiedad de la Casa de Alba.

La Guardia Civil acusó a la familia de extraer millones de litros de agua de acuíferos de forma ilegal, un expolio que estiman ha causado un daño ecológico valorado en alrededor de 6 millones de euros.

La Fiscalía de Medio Ambiente pidió imputar a varios hermanos Martínez de Irujo, a la empresa familiar que gestiona la finca -Eurotécnica Agraria- y al consejo de administración. También solicitó al juez que ampliara la instrucción del caso otros seis meses para poder concretar bien los daños.

Este proceso lleva abierto dos años, y ahora, este pasado mes de septiembre, se ha conocido que la Casa de Alba estaría a un paso de poder volver a utilizar el agua de Doñana para regar su finca. Por el momento, así lo ha aprobado la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo estatal que concede las autorizaciones de riego que depende del Ministerio para la Transición Ecológica.

Cayetano, Eugenia y Fernando Martínez de Irujo, cuya imputación solicitó la Fiscalía el pasado mes de abril, todavía no se han visto obligados a presentarse ante el juez.