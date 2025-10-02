Silvia Herreros 02 OCT 2025 - 18:45h.

El novio de Sofía Suescun se encuentra guardando reposo tras la operación

Así anunciaba la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' el paso de Kiko Jiménez por quirófano

Kiko Jiménez reaparece tras su paso por quirófano. El exconcursante de 'Supervivientes' ha sido operado esta semana, tal y como avanzaba su novia, Sofía Suescun, hace apenas unos días. Aunque los motivos de la intervención no han trascendido, las primeras imágenes del exconcursante de 'Gran Hermano VIP' tras su operación son cuando menos reveladoras.

El yerno de Maite Galdeano se encuentra guardando reposo y, por sus palabras, parece encontrarse bien. Desde el porche de casa de su chica, Kiko se pronuncia por primera vez sobre de la operación a la que ha sido sometido.

Según él mismo ha asegurado a través de sus historias temporales de Instagram, deberá estar al menos "una temporada" sin realizar esfuerzo físico.

Desde "el sofá del gym" de la casa de Sofía, el extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' explica que, debido a la "operación", deberá conformarse mirando y guiando a su novia en sus entrenamientos, en lugar de acompañarle en sus WODs.

"Pues este es el plan que tenemos por aquí. Yo voy a estar sin poder entrenar una temporada por la operación. Así que apoyo a Sofía moralmente desde el sofá del gym", ha expresado el andaluz.

Ni él ni su novia han querido hacer públicos los motivos por los que Kiko Jiménez ha sido operado. No obstante, las razones podrían ser puramente estéticas. Una de las teorías que más fuerza tiene es que podría haberse sometido a un injerto capilar; algo que explicaría que Sofía Suescun le rasurase la cabeza para ir "haciéndose a la idea" de cómo iba a quedar tras la operación.

De ser así, esto también explicaría el reposo prolongado de Kiko Jiménez, pues después de un trasplante capilar es importante tener en cuenta una serie de recomendaciones y no realizar ejercicio físico de alta intensidad, como el que suele practicar Kiko Jiménez.

Si bien es cierto que las caminatas y actividades ligeras están permitidas a partir de los 10-15 días, aquellos entrenamientos que puedan generar una sudoración excesiva suelen estar restringidos, ya que pueden comprometer los resultados de la intervención.

Sea como fuere esto son solo teorías, pues, al menos por ahora, ni Kiko Jiménez ni Sofía Suescun han querido dar detalles sobre la "operación" a la que el exnovio de Gloria Camila acaba de someterse.