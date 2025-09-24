Silvia Herreros 24 SEP 2025 - 12:28h.

La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' y su novio hablan de la mágica experiencia que han vivido en pareja

Sofía Suescun y Kiko Jiménez acaban de vivir una experiencia que les ha cambiado la vida. El exconcursante y la ganadora de 'Supervivientes' se han escapado hasta la parte suroriental de la sierra de Guadarrama, lugar en el que ha tenido un "bautismo apícola".

Emocionados por lo vivido, la pareja ha querido compartir con sus seguidores algunas imágenes de este día tan especial para ellos. Un día que les ha hecho reflexionar sobre la importante labor y el impacto que los actos de pequeñas criaturas como las abejas pueden tener en el mundo.

"Un recordatorio de que los grandes cambios empiezan con pequeños seres" que ha hecho "llorar" a la influencer. El exnovio de Gloria Camila Ortega no ha declarado si su bautizo apícola le ha provocado el llanto, aunque sí que ha asegurado que este día ha sido "un regalo de la naturaleza".

En el interior de la finca Jaral de la Mira, Sofía y Kiko han tenido la oportunidad de conocer todos los secretos de la apicultura gracias al evento organizado por Madrid Miel, una pequeña y familiar empresa de apicultores que, desde hace "cinco generaciones", concretamente desde el año 1860, se dedica a la producción de miel ecológica.

"Qué espectáculo. He llorado y todo. Me parece tan increíble el trabajo que hacen ellas solitas...", ha dicho la también ganadora de 'Gran Hermano' tras recolectar y extraer miel pura de abeja de sus panales. Vestidos con monos de apicultor personalizados con sus respectivos nombres, la pareja ha tenido la oportunidad de ver y aprender de estos insectos polinizadores y productores de este dulce manjar, que son y cumplen, además, con un papel fundamental para el equilibrio de los ecosistemas.

"Ponernos ese traje y sentir el zumbido de las abejas, el miedo se vuelve calma y es cuando las abejas te regalan la dulzura de sentirte parte de la naturaleza", ha dicho el extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' sobre esta jornada que han acompañado de una auténtica experiencia gastronómica.

Este no es el primer bautismo de la pareja. Hace precisamente un mes, tras salir a la luz la presunta infidelidad de la influencer con Juan Faro, Sofía y Kiko se escapaban a Tailandia con el objetivo de reconectar y escapar del ruido mediático. Desde allí, la hija de Maite Galdeano superaba uno de sus grandes miedos y celebraba su logro. "Oficialmente bautizada", decía tras sumergirse en las profundidades del océano y superar su talasofobia o pánico a grandes masas de agua.