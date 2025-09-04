Silvia Herreros 04 SEP 2025 - 12:37h.

El exconcursante de 'Supervivientes' reflexiona sobre los finales tras regresar de Tailandia

Kiko Jiménez hace saltar las alarmas con una misteriosa reflexión. Después de regresar de Tailandia, país en el que ha estado desconectando del ruido mediático y reconectando con Sofía Suescun tras salir a la luz su infidelidad con Juan Faro, el exconcursante de 'Supervivientes' sorprende con unas declaraciones que no han pasado desapercibidas en redes sociales.

Desde Madrid, el también exconcursante de 'Gran Hermano' y 'Gran Hermano VIP' reflexiona sobre los finales. Sus palabras llegan después de haber sido visto con la hija de Maite Galdeano en el aeropuerto de Madrid, donde con un incómodo y tenso silencio, el jienense y la pamplonica han tratado de esquivar a los reporteros.

El colaborador de Fiesta ha compartido la fotografía de un precioso atardecer. Una imagen muy probablemente tomada desde la casa de un millón de euros de Sofía Suescun, con la que vive desde hace años.

El comentario con el que el andaluz acompaña esta fotografía abre la puerta a múltiples interpretaciones y teorías. Teniendo en cuenta los rumores y el escándalo que desde hace semanas relacionan a su novia con Juan Faro, es fácil pensar en que, con sus palabras, podría estar haciendo alusión al posible fin de su relación.

"El cielo arde en silencio, recordándonos que incluso los finales felices pueden ser hermosos", escribe el que también fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' a través de sus historias temporales de Instagram.

Una metáfora sobre el ocaso y el fin del día con la que, teniendo en cuenta todo este contexto, el exnovio de Gloria Camila también podría estar haciendo alusión a su situación sentimental actual.

En Tailandia, Kiko y Sofía han podido desconectar y disfrutar de unos mágicos días lejos de todo. Pero esta escapada podría no haber sido suficiente para olvidar todo lo sucedido, antes de decidir hacer las maletas y abandonar el país "para solucionar sus problemas de pareja".

Pasar página ante una situación así es complicado. De ahí que las palabras de Kiko Jiménez tras su regreso a la capital sean fácilmente relacionables con su posible crisis y ruptura. En caso de ser ciertas estas teorías, el fin de su relación llegaría después de más de seis años de relación; tiempo en el que, de manera incesable, la pareja ha tratado de mostrarse unida y de luchar contra todo tipo de adversidades.