Celia Molina 03 OCT 2025 - 10:19h.

El podcast hondureño ‘El Showsero TV’, presentado por el YouTuber Gazù Bbx, ha dado la noticia de la muerte de la joven

Su cuerpo fue encontrado sin vida en su domicilio habitual, sin que todavía se conozcan las causas exactas de este deceso

El universo de las redes sociales ha sufrido una nueva tragedia, especialmente en Latinoamérica. Tras la muerte de la mexicana Marian Izaguirre, que fue encontrada en estado crítico tras pasar varios días desaparecida en Michoacán y la reciente pérdida de la brasileña Luanna Araújo, que murió en un accidente de coche en el día de su cumpleaños, otra joven influencer ha sido hallada sin vida. Se trata de Jennifer Nicole Rivas, creadora de contenido de Honduras de tan solo 21 años, cuyo cadáver fue encontrado en su domicilio habitual.

Además de triunfar en las redes sociales - en TikTok sumaba ya los 100.000 usuarios - , Nicole trabajaba como presentadora de televisión en el canal hondureño CHTV y como actriz de comedia con el grupo de entretenimiento Los Venados 504. Solía hacerse fotos para destacar su belleza y juventud y también publicaba en redes el proceso de grabación de sus reportajes. La noticia de su muerte ha sido comunicada desde el podcast hondureño ‘El Showsero TV’, presentado por el YouTuber Gazù Bbx.

Jennifer Rivas padecía epilepsia

"Con profundo dolor, desde El Showsero TV y todo el equipo de El Eventazo: Pickle War, lamentamos la irreparable pérdida de nuestra querida participante Jennifer Rivas, del equipo Los del Barrio. Una persona llena de energía y entusiasmo que dejó huella en cada momento compartido. Nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento", han escrito en Instagram, junto a una fotografía de una sesión que la influencer acababa de hacerse. De hecho, en su última publicación en redes, Jennifer se mostraba en perfecto estado de salud durante un entrenamiento de pádel.

Por ello, todos sus seguidores se han preguntado qué le ha pasado y cuál ha sido la causa de una muerte tan repentina. Hasta el momento se desconoce el por qué de este deceso, si bien se conocía que la joven padecía epilepsia y que recibía medicación diaria por ello. Sus followers se han quedado en shock con la noticia y le han deseado en sus comentarios que "Dios la tenga en su gloria".

Esta misteriosa muerte se produce pocos días después de que toda la comunidad latina sufriera un duro golpe tras el asesinato de Morena, Brenda y Lara, tres chicas argentinas de entre 15 y 20 años, cuya muerte y tortura fue retransmitida por un grupo cerrado de Instagram. Las jóvenes fueron secuestradas y asesinadas por una banda de narcotraficantes, en lo que se ha confirmado como un ajuste de cuentas por "robar droga". El caso ha conmocionado a todo el continente, que clama por el fin de los feminicidios.