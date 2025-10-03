El futuro rey de Reino Unido se ha sincerado en una de sus entrevistas más personales hasta la fecha

El príncipe Guillermo rompe su silencio tras el cáncer de Kate Middleton: "La vida nos pone a prueba"

El príncipe Guillermo ha ofrecido una de las entrevistas más personales hasta la fecha y que ve la luz este viernes 3 de octubre, en la que se sincera sobre su vida familiar, el cáncer de Kate Middleton y de cómo él y su esposa están educando a sus tres hijos, George, Charlotte y Louis.

El heredero al trono británico se ha abierto como pocas veces lo había hecho en el programa 'The Reluctant Traveler', la serie documental de Apple TV+ presentada por el actor Eugene Levy.

Una de sus declaraciones más llamativas de la entrevista se trata de la revelación sobre la estricta educación que se aplica en el hogar de los príncipes de Gales. El hijo del rey Carlos III asegura que sus hijos, de 12, 10 y siete años, no disponen de teléfonos móviles.

Sin móviles

"Nos sentamos y charlamos; es muy importante. Ninguno de nuestros hijos tiene teléfono, y somos muy estrictos con eso", subraya, defendiendo así que la conversación y la vida en familia no deben estar mediadas por pantallas.

Preguntado por cómo ocupan su tiempo libre los pequeños, Guillermo dibuja un retrato familiar alejado de los protocolos de Buckingham y más próximo a cualquier hogar con niños pequeños.

"A Louis le encanta el trampolín, así que está obsesionado con él, y de hecho Charlotte también lo hace mucho. Por lo que sé, terminan saltando en el trampolín y golpeándose, la mayor parte del tiempo. Al parecer, es un arte", cuenta entre risas.

El deporte ocupa un papel central en la rutina de los nietos del soberano británico. Charlotte combina el "netball con las clases de ballet", mientras que George se inclina por el "fútbol y el hockey". Además, los tres "están intentando aprender a tocar instrumentos musicales, pero no estoy seguro de cuánto éxito estamos teniendo", reconoce.

Cómo han gestionado sus hijos el cáncer de Kate Middleton

El hermano mayor del príncipe Harry también ha confesado cómo ha gestionado con sus hijos la enfermedad de su esposa. "Cada uno tiene sus propios mecanismos para afrontar este tipo de situaciones, y los niños están aprendiendo y adaptándose constantemente a ello", explica.

"Intentamos asegurarnos de brindarles la seguridad y protección que necesitan. Somos una familia muy abierta, así que hablamos de las cosas que nos molestan y nos preocupan, pero nunca se sabe con certeza las consecuencias que puede tener. Por eso, es fundamental apoyarnos mutuamente y asegurarles a los niños que todo está bien".

Lejos del foco mediático

Asimismo, el futuro rey de Reino Unido tiene claro que quiere mantener a sus hijos, en la medida de lo posible y cuando las circunstancias lo permitan, alejados del foco mediático.

"Mantengo una postura muy firme sobre dónde creo que está ese límite, y lucharé contra quienes lo sobrepasen. Pero igualmente, entiendo que, en mi rol, hay interés; hay que trabajar con los medios. Por lo tanto, también hay que tener una actitud madura al respecto. Se trata de saber dónde está el límite y qué estás dispuesto a tolerar", sentencia.