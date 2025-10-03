Lidia González 03 OCT 2025 - 11:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ da a luz a su hija en común con Darío Sellés: su reacción al verla por primera vez

Sandra Férriz confiesa sus miedos por su segunda maternidad

¡Sandra Férriz ya ha dado a luz! La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ no podía esperar más para conocer a su pequeña y, por fin, ha llegado el momento tan deseado. La creadora de contenido ha querido compartir su parto en vídeo para que sus seguidores puedan vivir la llegada de Gia, su hija en común con Darío Sellés, con la misma emoción que ella. Por este motivo, después de aclarar el origen del nombre de su pequeña, la influencer ha grabado el proceso, en exclusiva, para su canal de mtmad: desde su ingreso en el hospital hasta sus primeras palabras tras tener a su bebé entre los brazos. ¡No te pierdas ningún detalle en Mediaset Infinity!

Aunque no es la primera vez que se tiene que enfrentar a este momento, la alicantina no puede ocultar los nervios que tiene. Tras hacer el anuncio de su parto, la exparticipante de ‘LIDLT’ comienza a sufrir unas dolorosas contracciones por las que termina acudiendo al hospital: "Estoy teniendo los mismos síntomas que con Noah". La influencer no puede ocultar lo mucho que está sufriendo por el dolor, hasta el punto que tiene que tumbarse para intentar calmarse: "Me quiero morir, mi cara lo dice por sí sola".

Con muchas ganas de poder ver al nuevo miembro de su familia, la creadora de contenido ha estado acompañada, en todo momento, por Darío Sellés. El influencer, que ha estado muy preocupado porque su novia esté lo mejor posible en este delicado momento, ha intentado hacérselo todo lo mejor posible: "Estoy un poco asustado, no sé qué hacer". Sin soltar su mano, Darío permanece al lado de Sandra Férriz a la espera de la llegada de la hermana de Noah. "Está yendo más rápido, noto una presión muy heavy", explica la influencer.

Sandra Férriz y Darío Sellés conocen a Gia: sus primeras palabras

A lo largo de todo su embarazo, Sandra Férriz ha estado compartiendo todos los detalles a través de sus redes sociales, explicándole a sus seguidores cómo se encontraba en cada momento: "Me he sacado yo a la niña". Su parto no iba a ser una excepción y, por ello, ha querido que sean los primeros en ver el momento en el que tanto ella como Darío Sellés conocen a Gia. La creadora de contenido explica cómo ha sido el parto, así como las diferencias con el de Noah, y cuáles son sus primeras impresiones de su hija: "Se ve tan buena".

Después de tantos meses de espera, con sus picos de euforia y de miedos, Sandra Férriz y Darío Sellés han podido ver, por fin, la cara de su hija Gia. La creadora de contenido ha dado a luz a su pequeña en un rápido parto y, tras todos los esfuerzos, ha dedicado unas palabras a sus seguidores. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ confiesan cómo viven este momento sin poder contener la emoción: "Estoy flipando todo el rato, vivirlo por segunda vez es tan bonito...". ¡No te lo pierdas en Mediaset Infinity!