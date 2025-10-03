Sonia Moldes desmonta las mentiras de Alessandro Lequio con pruebas en el plató de '¡De viernes!'

Alessandro Lequio, sobre las acusaciones de Sonia Moldes: "Las cosas realmente importantes no se responden en televisión"

La semana pasada, Sonia Moldes sorprendió a todos en '¡De viernes!' con un testimonio demoledor contra Alessandro Lequio, quien fuera su pareja en el pasado. Entre las muchas cosas que contó en el programa, la invitada desveló que Lequio grababa a las mujeres con las que mantenía relaciones íntimas, cosa que ha generado mucho revuelo a lo largo de esta semana. Ahora, llega dispuesta a dar un paso más en su cruzada contra el colaborador de 'Vamos a ver'.

Alessandro Lequio no quiso entrar al trapo cuando se le preguntó al respecto en el programa que colabora. "Las cosas realmente importantes no se responden en televisión", dijo y muchos pensaron que Lequio se tomaría la libertad de emprender acciones legales contra ella. Pero, lejos de achantarse, Sonia Moldes regresa al plató de '¡De viernes!' para desmontar las mentiras de Lequio con pruebas gráficas, fotografías y cartas y que hacen referencia a la relación que ambos mantuvieron y los motivos que llevaron a la ruptura.

Sonia Moldes muestra el álbum de fotos que desmonta a Alessandro Lequio

Sonia Moldes viene con un álbum de fotos bajo el brazo para demostrar que Lequio miente y "se mete en una bola cada vez más grande". Una de las supuestas mentiras de Alessandro es que Sonia y él no fueron pareja seria, sino que ella fue "una más de tantas", un "tutti frutti" sentimental, pues él confesó que además, por aquel entonces, él cortejaba a la que, a día de hoy, es su pareja. A Sonia esto no le sienta bien, pues hay portadas de revista donde se hizo pública su relación.

La invitada, para demostrar que ella dice la verdad y que Lequio miente (ella asegura que mantuvieron una relación de dos años y él que fue, más bien, algo pasajero) muestra un álbum de fotos que le regala por su cumpleaños y, en el cual, le demuestra su amor: "Te quiero infinito". "Quiero solo hablar de futuro contigo". "Recuerda que esto es solo el inicio", son algunas de las frases que le escribe el italiano en ese regalo tan personal.

Además, junto con su testimonio, el programa muestra algunas imágenes de hemeroteca en las que Alessandro Lequio reconoce, en varias ocasiones, que mantiene una relación con Sonia Moldes. Estas imágenes contrastan con el testimonio que Lequio mantiene en la actualidad, en el cual quiere hablar de su relación con Sonia como algo pasajero y sin importancia. Tras esto, Sonia Moldes analiza y desgrana más detalles de su pasado junto a Lequio en el plató de '¡De viernes!' junto a los colaboradores del programa.