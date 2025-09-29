Alessandro Lequio habla de la ‘etapita’ de su vida en la que estuvo con Sonia Moldes: “Estaba con esta señora y con otras tantas, incluida la que es hoy en día mi mujer”

Pipi Estrada destapa a Sonia Moldes tras su entrevista: "Estuvo conmigo mientras estaba con Lequio"

Con una amplia sonrisa y echándose las manos a la cabeza, Alessandro Lequio ha escuchado los ataques que Sonia Moldes y por primera vez, ha decidido responder a todo de una sola vez y de manera exclusiva en el plató de ‘Vamos a ver’.

Alessandro Lequio ha escuchado muy atentamente a Sonia Moldes hablar sobre él, en el plató de ‘¡De viernes!’ y acusarle de aprovecharse y haberle sido infiel a prácticamente todas sus parejas. El colaborador no podía borrar la sonrisa de su cara y ha decidido esperar a saberlo todo antes de responder “Voy a hacer algo muy raro en mí, me voy a quedar callado un rato y os voy a escuchar vuestra reflexión… voy a hablar solo una vez y será cuando hayáis puesto todos los vídeos”.

Tras ver todos los videos y con la música de la película ‘El Padrino’ sonando de fondo, a petición suya, Alessandro Lequio ha cogido su teléfono móvil y ha comenzado a dar su versión de su relación sentimental con la que ella asegura que llamaba “mi galleguita”.

“Yo utilicé el terminó cortejar en la entrevista con Joaquín Prat. Cortejar no es ser novios, es estar en modo candidatura, no en el cargo oficial… No es ser novios, es hacer méritos para serlo. Efectivamente, en aquella época estaba con esta señora y con otras tantas, incluida la que es hoy en día mi mujer. Un tutti frutti, así era yo de creativo…”, ha asegurado Alessandro sobre Sonia Moldes.

Patricia Pardo ha querido saber el número de mujeres y si ellas eran conscientes de que estaba con todas a la vez. Dos preguntas ante las que Lequio ha respondido con un “eran muchas” y un “sí, sí, todas lo sabían”.

El colaborador ha continuado su argumentación con un “Yo llevo un mes hablando con una generosidad inmensa de una etapita de mi vida que quedó atrás hace casi 30 años. No tengo ninguna necesidad y subrayo, no tengo ninguna necesidad, de seguir desmintiendo fantasías vintage (fue un error inicial que no volverá a pasar, lo juro) ni de alimentar interpretaciones ajenas. Intento el interés por saber lo que yo pienso, trabajo en esto, pero lo siento, no tengo porque hacerlo y no lo voy a hacerlo… Estoy cansado, esto no parece tener un fin. Cada x años aparece alguien para subirse al cuento… Lo verdaderamente serio, se responde dónde corresponde”.

Unas palabras de las que los colaboradores han interpretado que Alessandro Lequio había tomado medidas legales contra Sonia Moldes tras escuchar sus últimas declaraciones en el programa ‘¡De viernes!’.

Alexandro Lequio confirma que mintió a la revista ¡Hola!: “Sí, pero me siguieron sacando en portada”

Marisa Martín Blázquez ha recordado en plató la falsa exclusiva que Alessandro Lequio vendió a la revista ¡Hola! Asegurando que había roto su relación con Sonia Moldes y cómo a la semana, otra publicación les sacó paseando juntos por Madrid. Lequio ha admitido su mentira, pero no ha querido dar más detalles de lo que sucedió “Sí, pero me siguieron sacando en portada”.

La periodista ha explicado que el director de la revista en ese momento, Eduardo Sánchez Junco, mantenía una magnifica relación con Lequio y el colaborador le ha dado la razón “30 años después no voy a explicar aquí lo que pasó”. Eso sí, niega que le pidieran devolver el dinero de la exclusiva “Nunca me reclamó nada, estamos hablando de un señor de primer orden, de los que ya no hay… la relación que yo tenía con él, era extraordinaria, era mi amigo”.