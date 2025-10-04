El presentador y su pareja nos han contado todo sobre la dieta y los entrenamientos que hacen juntos

Además, Ana Terradillos nos revela su rutina de mañana y cómo va a celebrar su cumpleaños: "Llevo una vida monacal"

Hace ya casi un año, Ion Aramendi apareció ante las cámaras de Telecinco con un aspecto renovado. Había perdido 8 kilos haciendo una dieta muy curiosa, a base de bocadillos. Tal como contó en aquel momento, el cambio se debía a una nueva rutina que había emprendido con su mujer, María Amores, de alimentación sana, quitando todas las grasas, e incorporando una intensa rutina de ejercicio. En su paso por la alfombra roja del aniversario 25 del portal de noticias VerTele, le preguntamos al presentador y a su pareja cómo llevaban adelante su dieta.

Nos contestaron en tándem: ella daba una respuesta, él la completaba, y viceversa. Se los ha visto muy cómplices y divertidos. Esta actitud tiene una explicación: cuando no están trabajando, lo hacen todo juntos. Entrenan y preparan sus comidas, innovando con recetas de lo más ricas y nutritivas con el único secreto de evitar las grasas.

Pero en el camino de la pérdida de peso, se sabe, a veces también cambia el humor. Le hemos preguntado a María si veía a Ion más irascible cuando estaba a dieta y la respuesta de ambos nos ha hecho reír. Dale Play al vídeo que inaugura este artículo para verlo.

La conciliación familiar y los sacrificios

Para esta pareja, hablar de dieta no es hablar de sacrificios. El verdadero sacrificio lo han tenido que hacer para encontrar equilibrio entre la vida familiar y la profesional. Ambos son periodistas y figuras televisivas e intentan ponerse de acuerdo para cubrir cada uno al otro cuando hay compromisos laborales. Pero muchas veces han tenido que decir que no. Así lo admitió María Amores en esta charla: “Lo conciliamos bastante bien. Cuando yo tengo algo que hacer se queda él, cuando él trabaja muchas horas estoy yo. Por eso he sacrificado un poco mi carrera y estoy haciendo trabajos que los puedo compaginar un poco mejor”.

Lo cierto es que ambos son padres muy dedicados de los tres niños que tienen, Ion, Lucas y Marieta. Tal como nos han contado, aunque trabajen los dos en la televisión, tienen normas muy estrictas para que sus hijos tengan una relación saludable con las pantallas. Sí que les permiten ver los programas y lo hacen también en familia pero hay un límite. A partir de un horario no pueden encender el televisor: “Si no les restringes, podrían estar 24 horas”, nos ha dicho María, consciente de lo adictivo que puede volverse el consumo de los contenidos audiovisuales.