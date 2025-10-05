El reconocido cantante se sincera como nunca sobre su relación sentimental en las páginas de su primera biografía, 'Inevitablemente yo'

Antonio Orozco se sincera sobre el fallecimiento de la madre de su hijo: "Yo no quería morir, pero podía haber muerto"

Compartir







Antonio Orozco siempre ha sido uno de los artistas más reservados de la música española en lo que respecta a su vida privada. Aunque el cantante ha compartido con su público algunos aspectos de su vida privada -como la dura pérdida de su expareja Susana Prat en 2017 o la llegada de su hijo Jan años atrás-, muy poco se sabe sobre la mujer con la que convive actualmente. Hasta ahora.

En su primera biografía, 'Inevitablemente yo' (Planeta), el intérprete de 'Lo inevitable' ha dado un paso al frente para hablar, por primera vez, de esa relación que hasta el momento se mantenía en un hermetismo absoluto.

PUEDE INTERESARTE La caída a los infiernos de Antonio Orozco: del día que tocó fondo a su cambio de hábitos para empezar de cero

"Entiendo que te preguntes qué papel tiene mi pareja en mi vida. Voy a respetar su intimidad, porque es lo que ella quiere", cuenta.

Lo que Orozco cuenta de su mujer

Se desconoce su nombre, su profesión o desde cuándo están juntos. Ni siquiera existen imágenes de la pareja en redes sociales o en actos públicos. Lo único que había trascendido era el nacimiento, en enero de 2022, de su hija Antonella, un anuncio con el que el artista sorprendió a sus seguidores.

Con sus memorias, el compositor ha decidido arrojar algo de luz, aunque sin romper la intimidad que ambos defienden. "Voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que nada ni nadie hagan de ella un personaje público", comienza explicando el cantante.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En sus páginas, Orozco reconoce que su pareja ha sido un apoyo fundamental en los momentos más importantes de su vida en los últimos años. "Sobre mi decisión de venirme a Puigcerdà a encontrar la paz y componer mi nuevo disco, no me hizo falta decirle nada a mi mujer. Nunca le dije que me iba a componer, solo le comenté que iba a empezar un proyecto. Ella lo sabía. No necesitaba explicaciones. Fue la primera en creer que tenía que hacer algo así. A veces hay que romper con todo para volver a empezar. Venir aquí fue mi forma de olvidar y volver a empezar", escribe el artista.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

La privacidad de su mujer

Más allá de lo personal, el catalán reivindica la independencia de su pareja, una mujer que ha optado por mantenerse al margen del foco mediático. "Mi mujer es autosuficiente. No vive de, en, por, para o desde la sombra de nadie. Es inteligente y prefiere conservar su privacidad. No necesita mostrarse para ser libre. Es dueña de sus decisiones. Y eso me enorgullece. Que siga viviendo su vida sin la necesidad de estar expuesta. Como mamá y como pareja. Es su elección. Faltaría más… Me gusta que sea así. Vive en un equilibrio perfecto".

El propio Orozco declara que esa actitud le ha ayudado a comprender mejor la necesidad de pedir ayuda cuando lo necesitaba. "Gracias a ella, he aprendido la importancia de encontrar también mi propio equilibrio, algo que hasta ahora no había conseguido. Quizá fue también gracias a ella que entendí la necesidad de buscar ayuda profesional, como la de Cristian -su psicólogo-. A veces, me canso de ser yo. Estoy en la playa, en verano, y no me quito la camiseta porque no me veo bien y sé que me harán fotos. Es un coñazo. Echo de menos la naturalidad de las cosas".

Orozco sigue sin revelar el nombre de su pareja ni ofrece detalles de su vida como pareja, pero sí deja claro el papel esencial que juega en su día a día y en su proceso artístico.

Su hija Antonella se ha convertido en el otro gran pilar de su vida junto a su primogénito, Jan, aunque el cantante insiste en protegerla de cualquier exposición mediática, igual que hace con su pareja. "Así como valoro la privacidad que mi mujer tanto protege, yo mismo echo de menos poder disfrutar de una vida más espontánea y sencilla", sentencia.