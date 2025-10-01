Ana Carrillo 01 OCT 2025 - 20:46h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha criticado la tendencia que ha lucido Rosalía en la Semana de la Moda de París

Laura Matamoros se ha mostrado muy crítica con la tendencia que Rosalía ha lucido en su reaparición en la Semana de la Moda de París, en la que se han congregado artistas e influencers de todo el mundo y en la que ha vuelto a dejarse ver en un evento público tras dos años alejada de los escenarios desde el fin de su gira Motomami.

La cantante de 'Despechá', conocida por adoptar las tendencias más originales como la decoloración de las cejas o las uñas XXL, ha optado por teñirse el vello de las axilas de blanco y las ha resaltado utilizando un vestido que dejaba la zona a la vista. La decisión que no le ha podido parecer más desacertada a la exconcursante de 'Supervivientes', que la ha criticado en sus stories.

Al leer que un medio se preguntaba si más que una tendencia, el teñirse el vello de las axilas podría ser un "acto de rebeldía", la ganadora de 'GH VIP' comentaba que esa no sería la definición que ella haría, ni para esa decisión estética ni para el look en general: "Yo os voy a hacer una pregunta: ¿qué hay que reivindicar para llevar pelos en la axila o para vestir de cierta manera? Yo la verdad es que no lo entiendo".

"Está muy bien que cada uno tenga su forma de vestir y libertad para hacer lo que le dé la gana, pero me parece tan fuerte verlo, el aspecto y lo que me genera... Yo no lo entiendo, llamadme tradicional pero es que me parece una guarrada, por no decir otra cosa", ha comentado la hermana de Anita Matamoros, que ha añadido que cree que se estaba quedando corta en sus críticas.

También ha querido dejar claro que le gusta mucho su música y que esta crítica iba dirigida a su look y a su decisión de lucir el vello de las axilas, que es una tendencia que no apoya y que considera que no debería leerse como un acto de rebeldía como algunos se han planteado a raíz de ver las imágenes de Rosalía en la capital francesa.