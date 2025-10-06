El hijo del cantante ha reaparecido ante los medios para explicar cómo se encuentra Raphael en medio de su bache de salud

Raphael cancela 'in extremis' su concierto en Murcia "por prescripción médica": el comunicado

El pasado 26 de septiembre, Raphael se veía obligado a suspender su concierto en Zamora "por motivos médicos relacionados con un proceso gripal", tal y como explicaba su equipo en un comunicado. Días después, anunciaba en las redes sociales el aplazamiento 'in extremis' de otra actuación fechada al pasado 4 de octubre en Murcia, asegurando que se debía a causa de una bronquitis.

"Querido público. Por prescripción médica, debido a una bronquitis me veo en la obligación de cancelar el concierto que íbamos a celebrar este sábado, 4 de octubre, en la Plaza de Toros de Murcia dentro del Festival Murcia ON", informaba, señalando que el show tendrá lugar el 23 de mayo de 2026 en "el mismo recinto".

Ahora, dos días después de su último espectáculo cancelado, ha sido su hijo, Manuel Martos, quien ha reaparecido para dar la última hora del estado de salud del cantante.

"Nada, está muy bien, recuperándose. Yo creo que como media España, estamos medio malos, catarros, gripes, etc. Y al final eso también te afecta la garganta y si no estás al 100% pues no... Es una bronquitis y al final eso es descanso, reposo y nada, poco a poco se recuperará" ha desvelado a Europa Press.

"Pero vamos, por lo demás, todo lo demás está muy bien. Él está, claro, mucho mejor recuperándose, pero eso hasta que no está al 100% pues no puede" ha continuado.

Asimismo, ha confesado que se trata de "una tontería, nada importante", y ha explicado que en cuanto esté recuperado retomará su gira.

"Es buen paciente, buen enfermo. Él está con ganas de volver pero lo entiende perfectamente y ya te digo, como es una cosa que, aunque es una pena tener que de repente empezar a aplazar conciertos, etc, pero al final es algo como muy normal". "Es un gripazo y ya está. Lo importante es que está perfecto" ha concluido.

Los problemas de salud de Raphael

Fue el pasado 17 de diciembre cuando el artista sufrió un accidente cerebrovascular por el que tuvo que ser ingresado de urgencia en el hospital. Días después, emitió un comunicado en el que anunciaba que padecía un linfoma cerebral, por el que se veía en la obligación de cancelar algunos de sus shows y recibir tratamiento médico de inmediato.

En abril, y tras permanecer algunos meses alejado del foco mediático, informó de su vuelta a los escenarios por 17 ciudades españolas, seis de ellas andaluzas de las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla.

Según lo previsto, y si su salud se lo permite, cerrará su recorrido andaluz el 13 de diciembre en el Palacio de los Deportes de Granada, para después desplazarse al Palau Sant Jordi de Barcelona el día 20 y completar el 'Raphaelísimo' el 30 de junio del año que viene en la Plaza de Toros de Albacete.