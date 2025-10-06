El diseñador ha compartido su opinión sobre los 'looks' más arriesgados de la boda del año

El inesperado enfado de Cayetano Martínez de Irujo nada más salir de la iglesias tras casarse con Bárbara Mirjan

La boda entre Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan en la Iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla sigue dejándonos titulares. Tanto el discurso de la novia -que llenó de emoción a todos los invitados- como el enfado del hijo de la Duquesa de Alba con la prensa a su salida del tempo llamaron la atención de todos.

Otro de los aspectos más comentados ha sido el elenco de invitados que ha acudido al enlace matrimonial. Emilio Butragueño, Susanna Griso o Bertín Osborne fueron algunos de los asistentes que no se perdieron la boda. El diseñador Pelayo Díaz ha querido analizar en 'El tiempo justo' los estilismos más llamativos de los invitados.

La mejor vestida, según Pelayo Díaz

"Ha sido una boda muy clásica", dice como podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia. "Amina Martínez de Irujo, que fue la madrina, creo que llevaba unos de los looks más rompedores", asegura. Según explica, su vestuario era "clásico" y "respetuoso". Sobre Eugenia Martínez de Irujo, el colaborador de Telecinco asegura que lleva "dos piezas arquitectónicas" formando un look muy "espectacular".

Pero Pelayo ha querido mojarse y pronunciar cuál ha sido el invitado mejor vestido en el programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat -que ha rendido en el día de hoy un homenaje a su padre-. "Sofia Palazuelos, para mí, ha sido sin duda la mejor vestida. Lleva un vestido cortado al bies, es en diagonal, muy difícil de cortarlo", comparte.

El diseñador y jurado de 'Bailando con las estrellas' dice sobre el 'look' de Carmen Lomana que iba "guapa y diferente" con un vestido de encaje con escote. "Susanna Griso llamó la atención, iba muy cinematográfica. Se ponga lo que se ponga, siempre la veo súper fabulosa", opina. Para Pelayo, la novia llevaba un look "muy correcto" y "medieval". "Iba guapísima, elegante, sobria y actual", concluye.