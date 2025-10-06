Miguel Salazar Madrid, 06 OCT 2025 - 18:54h.

El presentador ha compartido unas emotivas palabras hacia su padre, Joaquín Prat Carreras, en 'El tiempo justo'

La ciudad de Valencia ha reconocido como Hijo Predilecto a Joaquín Prat Carreras, padre del presentador Joaquín Prat. Su hija menor, Andrea Prat, fue quien firmó el libro de honor de la ciudad en representación de toda la familia.

Con ello, uno de los grandes referentes del periodismo español conseguía a título póstumo la distinción que, según su hijo, "es la que más ilusión le hubiese hecho". El presentador de 'El tiempo justo' ha sorprendido con un bonito homenaje en directo que podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Tal y como explica, el reconocimiento les llena a todos los Prat de profundo orgullo por la valoración de su ciudad natal.

El emotivo discurso de Joaquín Prat sobre su padre

"El Ondas, que tiene varios, el TP, que también tiene varios, son reconocimientos de una trayectoria profesional. Pero que te acuerdes y lleves a orgullo tus orígentes porque para saber dónde estás tienes que saber de donde vienes, ese sí que es importante", ha lanzado en directo Joaquín Prat.

Con su hermana en plató, el presentador seguía compartiendo un mensaje de amor y respeto a uno de los comunicadores más simbólicos de la historia del periodismo. "Mi padre siempre llevó muy a gala haber sido valenciano durante toda su vida, su valencianidad, su pertenencia a la 'terreta'", continúa.

Por último, Prat ha querido agradecerle a las autoridades valencianas la distinción. "Que la alcaldesa, María José Catalá, y regidor de Cultura, el señor José Luis Moreno, hayan saldado esa deuda de cultura es algo que les queríamos agradecer mi familia y yo", señala. Este martes, estarán en plató su madre y su hermana, Marianne Sandberg y Andrea Prat, para continuar mostrando su respeto y admiración a una persona que significa mucho para su familia por el legado que les dejó.