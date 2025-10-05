Fiesta 05 OCT 2025 - 17:21h.

Cayetano Martínez de Irujo muestra su enfado con la prensa al salir de la iglesia tras contraer matrimonio con Bárbara Mirjan

Los detalles detrás de la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan: del ramo de novia a la canción elegida para el baile

Este sábado, Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se han casado en la Iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla. Desde 'Fiesta', analizamos los detalles de esta boda que ha tenido gran expectación. Tanta que había mucha prensa allí congregada, pendiente de todo lo que pasaba en la ciudad andaluza. Pero no todo habría sido amor y felicidad, pues el conde de Salvatierra muestra su enfado con la prensa nada más salir de la iglesia.

Cuando llegó a la iglesia, Cayetano Martínez de Irujo se mostraba nervioso aunque sonriente y saludando a los allí presentes. Al salir del brazo de Bárbara Mirjan, ya convertido en marido y mujer, nada hacía presagiar lo que estaba a punto de suceder. A pesar de mostrarse felices y sonrientes, Cayetano tuvo un desencuentro con parte de la prensa cuando estaba a punto de abandonar las inmediaciones de la iglesia en un coche de caballos.

El enfado de Cayetano Martínez de Irujo con la prensa nada más casarse

"No tenemos nada que hablar con nadie", fueron las palabras del recién casado cuando vio de cerca los micrófonos de algunos medios de comunicación. "Por favor, dejadnos tranquilos hoy, ¿vale? Un poquito de respeto", añadía a continuación. Pero aquí no quedaba la cosa, pues lanzaba una mirada desafiante a una de las reporteras que le estaba haciendo preguntas.

"Le estoy diciendo que muchas gracias, pero que respeto por una vez en la vida. Un ratito, por un momento ¿vale?", remataba Cayetano antes de montarse en el coche de caballos y ante la mirada de Bárbara. "Nos deja fríos porque dices 'Cayetano, que te acabas de casar...", es parte de la reacción de la presentadora Emma García después de ver este vídeo.

Tras ver las imágenes, los colaboradores de 'Fiesta' opinan sobre el carácter de Cayetano, pues no es la primera vez que tiene un encontronazo así (o peor) con la prensa: "Es un veterano", consideran algunos, dando a entender que debería ya saber cómo funcionan las cosas con la prensa mientras que otros consideran que debería estar más feliz después de haberse casado.

También se comenta la cara de Bárbara Mirjan ante el enfado de su marido con la prensa y, respecto a esto, Kike Calleja comparte con todos los espectadores del programa unas palabras que habría pronunciado un amigo de la pareja durante la celebración de la boda. Según el periodista y colaborador de 'Fiesta', le habrían dicho a Cayetano "y tú porque tienes un corazón muy grande, sino serías insoportable".