Miguel Salazar Madrid, 06 OCT 2025 - 17:55h.

La activista niega rotundamente que esté Hamás detrás de la financiación de la embarcación que pretendía romper el bloqueo naval israelí

La activista Hanan Alcalde muestra el tatuaje por el que temía que la policía israelí podía "cortarle el brazo": "Lo asocian a Hamás"

La financiación de la Global Summud Flotilla, la embarcación que pretendía llevar ayuda humanitaria a Gaza y romper el bloqueo naval israelí, ha sido controversial desde que Israel asegurase que Hamás se encontraba detrás de la misma. El Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país compartió que existen documentos hallados en la Franja que lo evidencian, aunque ningún sujeto externo al estado lo ha podido comprobar.

Hanan Alcalde era una de esas activistas que se embarcó en la Flotilla el pasado 31 de agosto. Tras ser detenida por los agentes israelíes -denuncia haber sido víctima de "maltrato" y "vejaciones"-, la española ha explicado a su regreso a España quién financió realmente el movimiento. Lo ha hecho en 'El tiempo justo', el programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat.

"Son donaciones particulares, algunas de familias bastante adineradas que han apoyado solidariamente a la causa, incluso donaciones de barcos", detalla .