Dani Alves y Joana Sanz se convierten en padres de su primer hijo en común

Joana Sanz y Dani Alves están de enhorabuena. La modelo y el exfutbolista se han convertido en padres de su primer hijo en común.

Tal y como ha adelantado 'Vanitatis', la tinerfeña ha dado a luz en Barcelona y después se ha trasladado hasta su residencia en Esplugues de Llobregat junto a Alves.

Hasta allí se ha desplazado su entorno más cercano con motivo del nacimiento del recién nacido, un bebé muy deseado por la pareja y que llega tras la delicada situación legal del brasileño. Todo apunta a que se trata de una niña.

El matrimonio llevaba varios años intentando ampliar la familia. Tal y como confesó la propia Sanz en sus redes sociales, había estado cinco años intentando ser madre mediante fecundación in vitro y ha sufrido tres abortos espontáneos, una operación de trompas y un diagnóstico de endometriosis.

El nacimiento del pequeño llega tras la absolución de Alves por el delito de agresión sexual. Fue la Sección de Apelaciones del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya quien revocó por unanimidad la sentencia que condenó al exjugador del FC Barcelona a 4 años y 6 meses de prisión por la agresión sexual a una joven en la discoteca Sutton en diciembre de 2022.

El pasado 31 de marzo, Joana anunció que estaba embaraza en redes, tan solo tres días después de conocerse la absolución. "Aún no me lo creo", confesó.

Este no es el primer hijo para Alves. El brasileño tiene otros dos, fruto de su primer matrimonio con Dinorah Santana en 2008. La primera en nacer fue Victoria Alves y, después, Dani Alves Jr. Ahora, con el nacimiento de su bebé junto a Joana, se convierte en su tercer hijo.

Su relación

Ambos se conocieron en 2015, y en 2017, tras dos años de relación, decidieron dar un paso más y contraer matrimonio en una ceremonia íntima en Formentera.

Durante años, Joana y Dani formaron una de las parejas más admiradas en el mundo del fútbol y la moda. Ella continuó con su trabajo junto a grandes marcas, mientras él seguía sumando títulos y experiencia en clubes como el Paris Saint-Germain y el São Paulo. Pero todo cambió en 2023, cuando Dani Alves fue acusado de agresión sexual y posteriormente detenido en España.

Este suceso marcó un antes y un después en su historia de amor. Primero, Joana mostró su apoyo a Alves, pero con el paso de los meses, y ante la gravedad del caso, anunció que había decidido separarse de él -un divorcio que nunca llegó a oficializarse-.

Después de conseguir la libertad condicional tras permanecer 430 días en prisión y pagar una fianza de 1 millón de euros, Joana y Dani retomaron su relación mudándose juntos a Barcelona, donde ahora ha nacido su primer hijo en común, pero esta vez de una forma mucho más discreta que hasta entonces.

En una entrevista para la revista '¡Hola!', la modelo apuntó que siempre "creyó en su inocencia" y que, por ello, se había mantenido "a su lado" durante todo este tiempo.