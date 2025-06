Joana Sanz se pronuncia sobre su embarazo: cómo se encuentra y el papel de Dani Alves

La modelo compartía la noticia del embarazo después de la absolución de su marido, Dani Alves, del delito de agresión sexual

Joana Sanz, la mujer de Dani Alves, anuncia que está embarazada de su primer hijo: "Aún no me lo creo"

Este 17 de junio, Joana Sanz ha reflexionado sobre su embarazo, resultado de un largo camino marcado por tratamientos de fertilidad y pérdidas, y sobre el papel de su marido, el exfutbolista Dani Alves, tras su delicada situación legal.

La modelo tinerfeña se ha sincerado de la mano de la revista '¡Hola!', asegurando que, con cinco meses de gestación, se siente "muy bien, con mucha energía y creatividad", por lo que "no me puedo quejar en absoluto". Y es que, tras cinco años intentando ser madre mediante fecundación in vitro, tres abortos espontáneos, una operación de trompas y un diagnóstico de endometriosis, cada noticia positiva ha sido de lo más emocionante.

A pesar de las limitaciones físicas propias del embarazo, Joana se mantiene activa, siguiendo rutinas deportivas adaptadas a su estado. Por el momento, desconoce el sexo del bebé, pero su principal deseo es "que venga fuerte y sano", tal y como señala a la cabecera rosa. "Lo demás no tiene importancia".

La modelo reconoce que el trayecto no ha sido fácil. El fallecimiento de su madre hace dos años, la presión mediática por el caso del exfutbolista, su imposibilidad para ser madre... Pero ahora, gracias a su embarazo, está viviendo "un momento mágico". "La vida son muchas etapas como para decir que la del embarazo es la mejor. Estoy creando vida y me siento poderosa diciéndolo, pero también te limita para muchas cosas que en nueve meses no puedes hacer", declara.

De acuerdo a sus propias palabras, Alves ha estado pendiente de ella en todo momento desde que conoció su embarazo. "Siempre ha sido muy atento conmigo, pero ahora aprovecho para que él haga cosas que a mí no me gusta hacer", aclara sobre el papel que está ejerciendo el brasileño, quien está viviendo esta etapa "con mucha ilusión". Cabe recordar que ya es padre de dos hijos, Victoria y Daniel, fruto de su primer matrimonio con Dinorah Santana.

Además, junto al primo de Sanz, el que fuera jugador del F. C. Barcelona ya ha montado la cuna para el bebé. "La ha montado a medias. Mi primo, que es el apañado, la ha terminado", sostiene.

Ahora, el mayor miedo de Joana es "que le pase algo al bebé", y su gran propósito como madre es que su hijo "sea tan fuerte como para luchar contra las adversidades de la vida y tan valiente como para dejarse abrazar; se necesita coraje para mostrar vulnerabilidad".

La absolución de Dani Alves y la posición de Joana Sanz

A lo largo de todo el proceso legal, la relación de Alves y Sanz ha sido objeto de polémica. Salieron a la luz rumores de un posible divorcio, pero tras conocerse la absolución, la propia influencer señaló en sus redes que ella "siempre creí en su inocencia, por eso seguí a su lado". Tras ser preguntada por la revista sobre si hay algo que no perdone, la modelo ha manifestado: "Perdonar alivia".

La noticia del embarazo llegó escasos días después de la absolución de Dani Alves, que fue oficialmente absuelto el pasado 28 de marzo por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), fecha en que la Sección de Apelaciones revocó su condena por agresión sexual contra una joven en una discoteca de Barcelona, que le llevó a prisión durante 14 meses.

En ese fallo, el TSJC determinó que la sentencia de la Audiencia Provincial carecía de los motivos requeridos para apoyar una condena. Subrayaron que el testimonio de la denunciante mostraba incoherencias, y por tanto, no permitía superar el estándar legal de presunción de inocencia.

La resolución absolutoria eliminó también las medidas cautelares impuestas con anterioridad, como la firma periódica y la retirada de pasaporte. No obstante, ni la Fiscalía ni la acusación particular se conformaron: anunciaron recurso ante el Tribunal Supremo para intentar revertir el fallo.