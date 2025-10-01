Celia Molina 01 OCT 2025 - 16:38h.

Isabel Guerrero falleció el pasado 15 de agosto y, tras su muerte, su padre ha sufrido una infección de orina durante 45 días

El emotivo vídeo y mensaje de la fundación 'CRIS Contra el Cáncer' para Isabel, la niña fallecida

El pasado 15 de agosto, España se levantaba con la triste noticia de la muerte de Isabel Guerrero, la niña que superó la leucemia cuando era bebé y a la que diagnosticaron un cáncer mucho más agresivo cuando apenas tenía 10 años. A mediados de mes y, después de dos años luchando contra un rabdomiosarcoma en el cráneo, la pequeña perdía la vida rodeada de sus seres queridos. Entre ellos, estaba su inseparable padre, Daniel, que vivió la enfermedad de su hija desde una perspectiva muy especial.

El destino quiso que, poco después de que Isabel fuera diagnosticada del rabdomiosarcoma - un tipo de cáncer que se desarrolla en los tejidos blancos del cuello y de la cabeza - a él le detectaran también un carcinoma en la vejiga, por lo que padre e hija fueron operados simultáneamente. Afortunadamente, el pronóstico de Daniel fue muy positivo; no así el de su niña, a quien apenas le dio tiempo a someterse a la terapia experimental (una biopsia líquida) que sus padres habían encontrado para ella en Estados Unidos.

"Llevo 45 días con una infección de orina"

Este 30 de septiembre, Daniel publicó una foto en su cuenta de Instagram, donde se le ve tumbado en una camilla de hospital. "Isa se marchó y la pena me ha dejado una infección de orina que me dura ya 45 días. Al final, no he podido evitar la sonda pero, da igual, mañana estaré en el concierto solidarios @criscontraelcancer. ¡Allí estará esperándome ella!", ha dicho, para comunicar los efectos que tan dura pérdida ha tenido sobre su organismo.

El concierto al que se refiere es el que conmemora los 15 años de la asociación 'Cris Contra el Cáncer', que se celebra la noche de este 1 de octubre y que contará con las actuaciones de cantantes de la talla de Antonio Orozco, Hombres G, Los Secretos, Love of Lesbian, Rozalén, León Benavente, La La Love You y David Otero. Con su asistencia, Daniel cumplirá con la promesa que le hizo a su "golosina" el día en que murió: que seguiría luchando por el impulso en la investigación de una enfermedad cada vez más extendida en nuestro país y en el resto del mundo. Por el mismo motivo, Daniel estuvo presente el pasado 27 de septiembre en la Carrera Solidaria que recaudaba fondos para el cáncer infantil aunque, días después, no haya podido ignorar la infección que le aquejaba.

Este mismo mes, Dani también celebró su cumpleaños, aunque no tuviera "muchas ganas". Apenas había hecho "20 días" desde que se despidió de Isa, pero decidió soplar una tarta con velas porque todavía tiene otra hija: "No tenía ganas de celebrar este año mi cumpleaños, apenas hace 20 días que despedí a a Isabel, me daba miedo esta fecha tan cercana, pero alguien me ha hecho sentir que tenemos que seguir celebrando las cosas bonitas. Vivir el día a día por nosotros y por los que no están. Hoy la recuerdo como era, antes del hospital, cuando era una niña libre de enfermedad, con sus sueños y sus ilusiones, con tanta vida como tiene ahora Paula, mi otra hija. Soy “Papa Dani”, tengo dos hijas maravillosas", dijo, en un gran esfuerzo por seguir con su día a día.