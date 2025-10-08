Ana Carrillo 08 OCT 2025 - 22:15h.

La hija de Paz Padilla ha comunicado que se va a casar con su novio, con el que lleva saliendo tres años

¡Anna Ferrer Padilla se casa! Así lo ha anunciado la hija de Paz Padilla en su perfil de Instagram ante sus 865.000 seguidores, con los que ha querido compartir su felicidad porque va a darse el 'sí, quiero' con su novio, Mario Cristóbal, con el que lleva tres años saliendo y con el que comparte piso en Madrid.

"Si no eres el amor de mi vida, diré que me equivoqué de vida pero no de amor. ¡Mil veces sí!", ha escrito la influencer junto a la foto en la que se ve presumiendo del anillo que le ha regalado su novio para hacerle la famosa pregunta, ante la que ella solo ha podido decir que sí porque está muy enamorada y solo se imagina pasando su vida al lado de su pareja, que antes fue uno de sus mejores amigos.

En 2022, rompió su relación con Iván Martín, influencer como ella, y unos meses después anunció que había vuelto a encontrar al lado de Mario Cristóbal, con el que ahora posa sonriente en Instagram para comunicar que va a haber boda, en la que sellarán su compromiso de pasar el resto de sus días juntos.

En tan solo una hora, el post con el anuncio de su compromiso matrimonial ha acumulado cerca de 75.000 'me gustas', entre los que se encuentran los de muchas compañeros de profesión como Violeta Mangriñan, Anita Matamoros, Makoke, Rodri Fuertes, Dulceida, Tamara Gorro, Lara Álvarez, Irene Rosales, Susana Megan, Laura Matamoros o Lidia Torrent. La zona de comentarios también se ha llenado de mensajes de felicitaciones.

María Pombo le ha dado la enhorabuena, como también lo han hecho Teresa Andrés o Gemma Pinto. Sus seguidores se han alegrado muchísimo por ella y han felicitado a la pareja por haber dado este paso tan importante: "Enhorabuena, pareja", "Los mejores", "Sois los más bonitos", "Qué caras de felicidad", "No me lo creo, por fin".

La madre de la influencer y empresaria, Paz Padilla, ha reaccionado a la noticia de la boda dándole 'me gusta' a la publicación. Recientemente ha revelado que le encantaría convertirse en abuela y que espera que Anna, que es su hija, tenga pronto un bebé. Por el momento, llegará la boda que tan felices hace a los novios y a sus seguidores.