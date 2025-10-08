Ana Carrillo 08 OCT 2025 - 21:53h.

El exnovio de Anna Ferrer Padilla ha hablado por primera vez de los rumores de relación con la sobrina de Felipe VI

El vídeo de la vergüenza de Victoria Federica: mostramos las imágenes que pidió que se borraran

Compartir







En los últimos días, se ha relacionado a Victoria Federica con Javi, un tatuador que le ha aclarado en una llamada telefónica con Zoe Bayona en 'En todas las salsas' que no son pareja, y con Iván Martín, influencer y exnovio de Anna Ferrer Padilla, con la que estuvo saliendo durante tres años hasta que su relación se rompió a comienzos de 2022.

PUEDE INTERESARTE Anna Ferrer Padilla abre las puertas de su piso de más de medio millón de euros

En un evento en Madrid, un reportero de 'Europa Press' le ha preguntado al que fuera yerno de Paz Padilla acerca de su exnovia y él ha asegurado que tienen una buena relación y que se alegra mucho de que ella mantenga un noviazgo estable con Mario Cristóbal: "Hay muy buen rollo, él es muy buen chaval, ellos están felices".

Tras ello le ha preguntado por su estado sentimental, ante lo que el creador de contenido ha explicado que está soltero y con ganas de enamorarse: "Ya llevo un tiempecito soltero y me apetece, no te voy a mentir". Ante esa respuesta, el periodista le ha confesado que se lo preguntaba porque en TikTok se ha especulado con una posible relación con Victoria Federica.

Iván Martín se ha quedado muy sorprendido y ha entendido entonces por qué otro reportero le había preguntado por el tema: "Por eso la pregunta de tu compi, que no la entendía". Tras encajarle todo, ha aclarado que no es pareja de la sobrina de Felipe VI, sino que tienen una amistad muy estrecha: "La conozco desde hace diez años y es como mi prima, por no decir mi hermana".

Canal de Whatsapp de Telecinco

"No ha pasado nunca nada, con mi niña no ha pasado nada, no, no", ha añadido Iván para dejar claro que no sabe de donde salen los rumores y que son totalmente infundados. Además, ha explicado que son buenos amigos y que se cuentan todo.