La actriz de 'La agencia', que saltó a la gama gracias a 'El príncipe', estuvo años sin hablarse con sus padres

Esta semana, Hiba Abouk es la actriz invitada de 'La agencia', serie de Telecinco en la que hace un par de episodios participó como estrella invitada Rubén Cortada, su compañero en 'El príncipe', ficción gracias a la cual los dos saltaron a la fama. Desde entonces, ambos son dos actores consolidados y también tienen en común que no son muy dados a hablar de su vida fuera de cámaras, aunque ella ha abordado en varias ocasiones el tema de la relación con sus padres, con los que estuvo años sin hablarse.

De ascendencia libia por parte de padre y tunecina por parte materna, la actriz nació hace 38 años en Madrid. En una entrevista con 'Marie Claire' en 2014 explicó que la relación con sus padres en ese momento era "nula": "A ver, mi familia no es fácil. Somos cuatro hermanos, dos chicos, mi hermana y yo, y fue la guerra. Mi personalidad se forjó ante tantas adversidades en mi adolescencia que lo que para otra persona puede ser un mundo, como que te saquen en la playa en una revista, para mí es como romperme una uña".

El motivo sería que sus padres no la apoyaron en su deseo de convertirse en actriz, aunque deslizó que ellos estarían dispuestos a acercar posturas. En otra entrevista con 'Vanitatis' explicó que las relaciones no se arreglaban "en dos días" al ser preguntada por el tema, que había causado mucho interés y había sido recogido por los medios, pero tan solo unas semanas después, quiso aclarar en declaraciones a 'El Mundo' que todo se había magnificado y puntualizó que no había "mala relación" entre ellos.

En 2017, en una entrevista a 'Mujer Hoy', volvió a pronunciarse sobre la relación familiar y subrayó que no había habido enfrentamientos en su familia, sino que no había recibido apoyo cuando contó cuál era su vocación: "Simplemente yo decidí que lo iba a intentar y que el tiempo pondría a cada uno en su sitio". Un año más tarde, en 'Icon', fechó en dos los años que había estado sin hablar con sus padres.

Ante ese mismo medio declaró el año pasado que sus padres ya habían aceptado su profesión: "No les ha quedado otra"; y a Vicky Martín Berrocal le dijo en su podcast, 'A solas con', que la relación con su madre era "normal" y que había entendido muchas cosas acerca de la maternidad tras haber sido madre ella misma de dos hijos junto al futbolista Achraf Hakimi, del que está divorciada.