Rocío Molina 08 OCT 2025 - 10:56h.

El exconcursante de 'GH 15' se ha despedido muy afectado de una de las personas a las que más ha querido

Azahara Luque dedica unas cariñosas palabras a Juanma Furio: "Aunque no estés, todo estará bien"

Compartir







Juanma Furio se ha enfrentado a un golpe de la vida para el que no estaba preparado. El exconcursante de 'Gran Hermano 15' llora una pérdida muy dolorosa . A través de un mensaje que ha compartido en su perfil oficial de Instagram, la pareja de Azahara Luque ha dicho adiós a una de las personas que más quería y de la que más ha aprendido.

Nunca se está preparado para encajar la despedida de alguien importante y eso es lo que le ha pasado a Juanma Furio con la muerte de su abuelo, un referente para él que ahora se ha ido. Una persona que él admiraba profundamente "por cómo te hace sentir", tal como ha comenzado diciendo sobre él, sin creerse aún que no le volverá más a ver.

Para el exconcursante de 'GH 15', el tener cerca a su abuelo le ha servido de mucho en la vida y cómo es él a día de hoy. Así lo ha expresado con unas emotivas palabras y un �álbum de fotos de tantos de esos momentos especiales que ambos han compartido. Párrafo

PUEDE INTERESARTE Juanma Furio se atreve con un radical cambio de look y Azahara Luque reacciona

A él le unía un lazo inquebrantable por haber sido siempre su cómplice. De niño y también de mayor. "Tenerte cerca me ha ayudado a saber y entender las cosas importantes de la vida, la familia está por encima de todo, como cuidar y querer a los tuyos, tender la mano, ser buena persona y estar ahí para los que te han necesitado en algún momento", ha escrito en estas líneas que son su particular homenaje tras el fallecimiento.

Canal de Whatsapp de Telecinco

El padre de Natura y Delmar ha agradecido a su abuelo todas las vivencias y experiencias que han compartido, recordando aquellos veranos de niño que siempre se le hacían cortos con su compañía hasta otros momentos de su madurez en los que él también ha estado.

"La vida pasa muy deprisa pero si cuando piensas en alguien sonríes es una de las mejores sensaciones que puedes tener", Juanma Furio

"Haber sido tan feliz y querido es algo que no cambiaría por nada del mundo y que en parte me han convertirlo en la persona que soy hoy. Cuantos momentos maravillosos he podido vivir, que veranos no quería que acabara Julio, y las mejores reuniones familiares en el chalet, un lugar con una magia especial que me enseñaron que es FAMILIA y que me han sacado muchas sonrisas, momentos especiales y de felicidad", ha confesado Juanma Furio.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Lleno de dolor y también de amor incondicional, el exconcursante de 'GH 15' se ha despedido de su abuelo con un sincero agradecimiento por todo lo que le ha dado. El recordarle y, tal como indica él mismo, con una sonrisa es la mejor señal de que es alguien que le ha marcado y que siempre estará en su corazón. "Momentos que permanecerán en mí hasta mi último día", ha expresado.