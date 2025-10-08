La cantante Rosa López habla por primera vez de la enfermedad que padece: "Nunca he compartido este sentimiento"
La cantante ha hablado en una entrevista sobre el problema de oído que padece y que le hace desafinar: "Me ha frustrado mucho"
Tras consultarlo con un profesional, le detectaron "pérdida de audición de medios y agudos en su oído derecho"
Rosa López fue bautizada como 'Rosa de España' después de ganar la primera edición de 'Operación Triunfo', en la que coincidió con artistas (ahora) tan conocidos como David Bisbal, Chenoa o David Bustamante. Su victoria iba intrínsicamente ligada a convertirse en la representante oficial de nuestro país en Eurovisión, donde cantó 'Europe is living a celebration', tema con el que quedó en un orgullosísimo séptimo puesto. Desde entonces, se ha consolidado como una de las mejores voces del panorama nacional, si bien, sus "inseguridades" y algunos problemas vocales que hoy ha confesado le han causado más de un dolor de cabeza.
Este verano, la granadina sacó un nuevo disco, llamado '12 diamantes negros', con el que pretendía pulir sus propios miedos. Cuando la conocimos, esta cantante tenía un problema de sobrepeso que siempre le ha afectado en la autoestima, un aspecto personal que aún sigue trabajando, sobre todo, a través de la música. Sin embargo, durante la producción y grabación de este nuevo álbum, Rosa se dio cuenta de un problema de salud que cada vez era más acuciante y que le provocaba unos desafines que ni ella misma entendía:
"Tengo pérdida de medios y agudos en mi oído derecho"
"Es algo que me ha frustrado mucho en los conciertos y pruebas de sonido porque no sabía qué me pasaba. Además, me provocaba un gran sufrimiento recordar momentos del pasado cuando todo estaba bien. Al final, en una revisión rutinaria me enteré de la pérdida de medios y agudos de mi oído derecho, que provocaba problemas en la afinación y que mis frustraciones fueran en aumento", ha declarado en exclusiva en la revista 'Semana'.
La artista sufre, por tanto, una hipoacusia conductiva o mixta, que se manifiesta como una dificultad para oír tonos de frecuencia media y alta, y es más común en un oído. Puede ser causada por varios factores: acumulación de cerumen, infecciones de oído, problemas en la trompa de Eustaquio, daños en el tímpano o los huesecillos del oído medio, por lo que siempre se debe consultar a un médico para hacer un diagnóstico preciso y prescribir un tratamiento. "Nunca he compartido este sentimiento, pero no puedo ser yo misma si no lo acepto y lo afronto", concluye la cantante en su entrevista.
Rosa acudió también este verano a un programa de Telecinco en el que habló de otros temas personales, como lo mucho que recuerda a su amigo y compañero, Álex Casademunt. El también extriunfito falleció en un accidente de tráfico a principios de marzo de 2021, justo un año después de que se decretara en España el Estado de Alarma. Su moto chocó frontalmente contra un autobús, provocándole una muerte inmediata. Rosa, que se emociona todavía al hablar de él, lamentó que se muere la "gente buena y bonita y que la vida siga hacia adelante como si nada". Por ello, asegura que sería "incapaz" de dar un concierto en nombre de Casademunt porque, al no estar él también presente, le parece un acto de "demagogia".